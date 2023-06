Padres de familia se cansaron del celular y tomaron drástica medida para proteger a sus niños

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El acceso de los niños a los teléfonos móviles es un tema que preocupa a los padres de familia y a la comunidad educativa en la mayoría de poblaciones, tanto así que recurren a medidas para evitar que los pequeños utilicen celulares en edades tempranas, con el fin de permitir que la socialización con otros niños sea efectiva y se desarrollen diferentes habilidades sociales.

Aunque, los expertos recomiendan que no se les deben dejar celulares, tabletas o pantallas a la mano para evitar sobre estimularlos y para que su desarrollo sea mucho mejor, hay padres de familia que encuentran en estos dispositivos una herramienta muy útil para entretenerlos, colocarles rondas infantiles y evitar que lloren.

En medio de todo este debate, los padres de familia de Greystones, una ciudad muy cerca de Dublín, Irlanda, se han tomado muy en serio esta conversación y decidieron tomar una medida bastante estricta para proteger a los hijos de aquella comunidad del efecto negativo que están teniendo las redes sociales sobre ellos y su desarrollo.

Según la medicina, los niños no deben estar expuestos a pantallas antes de los 2 años. - Foto: Getty Images

En esta ciudad, se calcula que habitan unas 18.000 personas, y se ha determinado prohibir el acceso a teléfonos celulares a los niños una vez lleguen a la secundaria, cuando, en promedio, tengan 13 años.

“Si todos lo hacen en todos los ámbitos, no sientes que eres el extraño. (…) Hace que sea mucho más fácil decir que no. Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor”, señaló Laura Bourne, madre de un niño pequeño, al medio The Guardian.

La medida ya había sido utilizada en las escuelas, pero solo regulaba el uso de estos aparatos en su territorio; ahora, los padres de familia han decidido ir más allá y ampliar la norma de forma general para toda la ciudad, aunque de manera voluntaria.

Esta medida ha logrado con una gran aceptación de los padres de familia, quienes se inscribieron de forma masiva para poder ejecutarla en la localidad de Greystones, tanto así que el ministro de salud de Irlanda, Stephen Donnelly, se ha atrevido a recomendarla como una política nacional argumentando que es prudente permitirle a los padres de familia tener elementos que les permitan poner límites al contenido al que están expuestos los menores.

Problemas de salud mental, el ciberbullying y la sobreexposición son algunas de las problemáticas a las que se ven expuestos los niños con mayor frecuencia.

La medida adoptada en una ciudad de irlanda es de manera voluntaria, pero el ministro de Salud se ha atrevido recomendarla como política nacional. - Foto: Getty Images / Klaus Vedfelt

Polémica en China por castigo de profesor a niños que usaron su móvil en clase

Indignación ha despertado en algunos sectores de China un hecho revelado a través de las redes sociales en ese país, en el que se puede apreciar el castigo, calificado como ‘extremo’, que emprendió un profesor en contra de un grupo de estudiantes que sacaron sus teléfonos móviles en plena clase.

Si bien para algunas personas ha sido tomado como un método ‘novedoso’ y determinante para ‘enseñar’ a los niños a no distraerse con su teléfono en clase, para otros, es un atentado en contra de la propiedad privada, en tanto afecta el bolsillo de los padres.

¿En qué consiste el castigo?

De acuerdo con un video revelado por el medio South China Morning Post, el hecho, ocurrido en una escuela secundaria de la provincia de Guizhou, muestra cómo, tras haber detectado el uso de celulares por parte de un grupo de estudiantes; el profesor no solo le confisca sus teléfonos, sino que también les obliga a sumergirlos en una cubeta de agua, lo que en la mayoría de los casos genera el daño irreparable del móvil.

El maestro, la escuela y los padres de familia están de acuerdo con el uso de estos castigos. - Foto: Getty Images

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el referido medio, la escuela explicó que se trataba de un método que abogaba por el respeto a la clase, y añaden que había sido previamente consultado con los padres de familia, quienes habían dado su consentimiento.

De acuerdo con el South China Morning Post, el video surgió en las redes sociales el pasado 9 de mayo, y ha provocado opiniones encontradas, en tanto así como encuentra quienes aplauden la medida, otros sectores han acusado que es un método erróneo que no enseña, sino que castiga y afecta a los menores, siendo a la vez un mecanismo que va en contravía del avance mismo de las estrategias de enseñanza, recordando que años atrás, con el surgimiento de la pandemia, precisamente las clases debieron impartirse a través de la pantalla de los dispositivos móviles.

La escuela, escenario de este polémico castigo, fue identificada por medios locales como Mingya School, la cual ha explicado que esta es solo una de las medidas que se han puesto en marcha en medio de una estricta política de cero tolerancia al uso de móviles durante las horas de clase.