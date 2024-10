Peligro en Mercado Libre: revelan nueva modalidad de estafa que dejaría en ceros las cuentas bancarias de los usuarios

Las estafas más comunes

Estas campañas maliciosas usualmente son realizadas a través de WhatsApp bajo la excusa de despertar el interés de las potenciales víctimas. Una muy frecuente es la promesa de regalos o sorteos por el aniversario de empresas como Mercado Libre, donde solicitan a la víctima reenviar el mensaje a una cantidad de contactos para recibir el beneficio, el cual no existe.

Envío del producto por medios no oficiales

A la estafa anterior se suma otra, la cual intenta cobrar el envío por un medio no asociado a Mercado Libre y dejar a la víctima sin el respaldo de la plataforma. El estafador ofrece artículos de gran valor y alta demanda (celulares, computadoras) por precios muy bajos, y ofrece hacer el envío de manera particular.

Una vez la víctima envía el dinero y completa la transacción, el vendedor desconoce o cancela la operación. Aunque en muchos casos esto resultaría en la devolución del dinero, en este escenario el sistema no reconoce el pago del envío como parte de la compra, ya que se realizó fuera de la plataforma. Como resultado, no hay transacción que revertir, el comprador no recibe el producto y el estafador se queda con el dinero enviado.