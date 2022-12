Periodista argentino, estafado por WhatsApp, contó cómo ocurrió y qué le dijo la Policía colombiana

El argentino Jorge Heili, periodista experto en economía, denunció cómo lo estafaron a través de WhatsApp. Luego de perder una suma importante de dinero, en el intento de comprar unos euros, se decidió a contar su historia.

“Hoy te quiero contar cómo me estafaron utilizando una metodología que es la suplantación de identidad a través de WhatsApp y cómo de esa manera me sacaron una importante cantidad de dinero”, comentó en un video publicado en su cuenta en YouTube.

Lo que expone en la grabación, según Heili, es corroborado por la Policía Nacional de Colombia, a la que puso en conocimiento del caso, dado que reside en el país, aunque su intención es viajar a España, razón por la que estaba en búsqueda de unos euros.

“Hice la denuncia Policia, aquí en Bogotá, con la Policía, que me recibió y me atendió sumamente bien. Pero también me contó varias cosas sobre esta modalidad”, introdujo el periodista antes de comenzar la narración.

“Todo comenzó porque me voy a vivir a España y quise comprar unos euros para tener los primeros días, hasta tanto comience en mi nuevo proyecto de trabajo. Entonces un amigo simplemente me comenta que un gran amigo suyo, que además es un personaje muy conocido en Colombia, que no lo quiero mencionar, está vendiendo euros y dólares. Me dice: ‘Le paso tu contacto de WhatsApp para que se ponga en contacto contigo y nada, hagan el acuerdo’”, contó.

Horas más tarde le llegó un mensaje en WhatsApp de esa persona, cuyo nombre es Felipe, quien lo saludó y le dijo que efectivamente tenía unos euros para vender. Para convencerlo, le ofreció una tasa de cambio más baja que la habitual en los mercados y quedaron en que, para la compra, Jorge Heili debía hacerle una transacción.

“Yo pensé que estaba hablando con la persona, no con un estafador que le estaba suplantando la identidad a esta persona, lo cierto es que tras hacer estas transacciones bancarias la persona desaparece”, comentó.

Debido a la desaparición del suplantador, llamó a su amigo para comentarle lo ocurrido, y él, luego de averiguar qué pasó, le devolvió la llamada para explicarle: “Jueputa, eran estafadores”.

“A esta persona le habían robado los contactos de su teléfono celular, habían dado de alta una nueva cuenta de teléfono y le habían enviado a todos los contactos que ese era el nuevo teléfono”, explicó Heili acerca de la estafa. Ya luego, explicó punto por punto qué ocurrió: