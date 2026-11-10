Pilas con los pantallazos que comparte: expertos advierten qué puede pasar si no hace esto antes de enviarlos

Una de las grandes ventajas que ha traído la tecnología es la facilidad para comunicarse e interactuar con otras personas.

Actualmente, los usuarios cuentan con múltiples herramientas para intercambiar mensajes, realizar llamadas de voz o videollamadas y enviar fotografías, videos y otros archivos de manera rápida y sencilla.

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Por esta razón, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp han ganado popularidad a lo largo de los años, al convertirse en herramientas habituales para realizar distintas actividades de la vida cotidiana. Basta con tener una conexión a internet para mantenerse en contacto y compartir todo tipo de contenidos.

Entre las prácticas más comunes del entorno digital está el envío de pantallazos o capturas de pantalla. Ya sea para mostrar una conversación, comprobar una compra, compartir una transferencia bancaria o enseñar una publicación, estas imágenes permiten transmitir información sin necesidad de dar demasiadas explicaciones.

Se trata de una acción sencilla que ayuda a resolver dudas, respaldar lo que se dice o dejar constancia de una situación. Sin embargo, lo que muchos usuarios pasan por alto es que una captura puede revelar más información de la que realmente desean compartir.

Aunque el propósito sea mostrar un mensaje específico, la imagen también podría dejar al descubierto nombres completos, números telefónicos, direcciones, correos electrónicos, datos bancarios e incluso información relacionada con la ubicación de una persona.

Imagen de referencia de mujer conectando su celular a internet. Foto: Getty Images

De acuerdo con eSafety, compartir contenido en internet implica el riesgo de que otras personas realicen capturas de pantalla sin que el autor lo sepa. Esto significa que, incluso si una publicación, foto o mensaje se elimina o tiene una duración limitada, alguien podría haberlo guardado y posteriormente difundirlo sin autorización.

Esta situación puede comprometer la reputación digital y dar lugar a casos de ciberacoso, amenazas e intimidación. El peligro aumenta cuando se trata de contenidos íntimos, pues estos pueden ser almacenados y compartidos sin el consentimiento de la persona involucrada, una conducta que constituye una forma de abuso basado en imágenes.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que la exposición excesiva de información personal en internet puede poner en riesgo la privacidad y facilitar diferentes delitos.

Entre las principales amenazas se encuentran el robo y la suplantación de identidad, la vigilancia, la extorsión, la discriminación y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Además, los criminales pueden utilizar esos datos para diseñar engaños personalizados, enviar mensajes fraudulentos más convincentes o divulgar información privada sin autorización, una práctica conocida como doxing.

Imagen de referencia de mujer usando el celular. Foto: Getty Images

Por eso, antes de compartir un pantallazo, es importante revisar detenidamente qué aparece en la imagen. Una medida sencilla consiste en ocultar nombres completos, números telefónicos, direcciones, correos electrónicos y cualquier otro dato personal que no sea indispensable para entender el contenido.

La recomendación es compartir únicamente la información necesaria y evitar divulgar conversaciones, fotografías o datos de terceros sin su autorización. Aunque una captura parezca inofensiva, una vez que sale del celular, el usuario pierde buena parte del control sobre quién puede guardarla, reenviarla o utilizarla.