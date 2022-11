¿Por qué Donald Trump no quiere regresar a Twitter?

En repetidas ocasiones, Elon Musk ha recurrido a Twitter para expresar su apoyo al expresidente Donald Trump. Desde que su cuenta fue suspendida en enero del 2021, Musk ha argumentado que el bloquear a Trump de la red social era “moralmente incorrecto y rotundamente estúpido”. Debido a esto, muchos esperaban que Musk le devolviera la cuenta a Trump cuando llegara al poder de Twitter, pero, para sorpresa de todos, el expresidente no ha regresado a la red social.

Un reporte de The Washington Post informó que Trump no desea regresar a Twitter porque no quiere abandonar Truth Social. Fuentes cercanas confirmaron que el expresidente confesó que no quiere que la red social, que está asociada a su propia marca, se derrumbe. Sin embargo, aún con el apoyo incondicional de Trump a Truth Social, el alcance de la red social es apenas una pequeña fracción comparado con el éxito de Twitter, su competencia directa.

Vale recordar que Donald Trump empezó a trabajar en su propia red social luego de ser expulsado de Twitter en enero del 2021, cuando fue acusado de “incitación a la insurrección”. Aunque el expresidente fundó la plataforma con el fin de tener un espacio digital de “libre expresión” ha limitado sus descargas. A diferencia de otras redes sociales que buscan expandirse a todos los mercados y regiones, Truth Social funciona exclusivamente en Estados Unidos.

Aunque los números demuestran que difícilmente Truth Social será una red social exitosa, Trump se niega a dejarla. Por otro lado, su amor a la red social no le impidió mostrarse complacido cuando se reveló la noticia de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Habrá que esperar si el dueño de Tesla logra convencer al expresidente de volver a Twitter.

Esta no es la primera vez que Trump expresa su deseo de no volver a Twitter. En abril de este año, el expresidente en entrevista con Fox News, aseguró que, aunque se le quitara la restricción de la aplicación, no pensaba regresar a ella, pues “Twitter cuenta con bots y cuentas falsas”. “Me quedaré en Truth”, puntualizó el exgobernante, haciendo referencia a Truth Social.