Por qué Google ya no es el buscador de internet por excelencia

Si usted no podía encontrar lo que buscaba tecleando un par de palabras en su reconocida cajita de búsqueda y apretando "intro", lo más probable era que no existiera. Google era internet . "Durante mucho tiempo la búsqueda implicaba una bolsa de palabras", explica Stephen Emmott, un experto en motores de búsqueda de la firma consultora Gartner.

El neologismo "googlear", aunque no es aceptado por la Real Academia de la Lengua, es uno de esos verbos que uno conjuga a diario. Pero es posible que usted ya no lo vaya a escuchar tanto. Hubo un tiempo en el que Google era el principio y el fin de la existencia online.

En el pasado, la búsqueda implicaba teclear un texto. En la actualidad eso no es así. Las búsquedas pueden involucrar deslizar hacia la derecha, mover un mapa con tus dedos o hablar directamente a una app, comenta Sahy Banon, fundador de Elastic, que produce la tecnología de código abierto utilizada por Tinder, eBay, Uber, Lyft y Netflix.

Hoy en día la mayoría de esas búsquedas no involucran a la tecnología Google . El gigante informático no quiso comentar al respecto. En su lugar, hay nuevos pretendientes a la corona de buscadores como Elastic y Solr.

No era suficiente hacer un índice de la información en todas las recetas, técnicas y trucos que estaba aprendiendo, recalcó. "Necesitaba un motor de búsqueda que estuviera altamente adaptado a su experiencia y su conocimiento del mundo culinario", continuó Banon.

GETTY IMAGES / El revoltijo de tecnologías que funcionan dentro de algunas firmas puede complicar las búsquedas.

Nuevos horizontes

Para empresas como Netflix y Tinder, el organizarse para encontrar nuevos horizontes es sencillo, comenta Haydn Jones, fundador de la firma de datos científicos Alqami y un veterano de proyectos de ingeniería de gran escala.

"Netflix, Lyft, Uber y empresas similares empezaron con una página en blanco", indicó. Como resultado, pudieron escoger qué tecnología usar y no tuvieron que preocuparse de que los diferentes componentes no funcionaran bien juntosporque ellos registran datos en formatos diferentes o siguen protocolos diferentes. Ese es un lujo que no se pueden dar algunas de las compañías que llevan tiempo establecidas, dijo.

Las tecnologías modernas de búsqueda pueden ayudar, porque son mucho mejores en el manejo de diferentes tipos de datos y en la extracción de información útil para ellas. Casi nunca se trata de ese gran bolso de palabras.

Además, manifestó Jones, valió la pena pasar por el proceso de analizar los datos para ver qué se les podía exprimir a través de la búsqueda. Alqami ayudó a muchas organizaciones a aplicar nuevos tipos de usos para sus datos porque el poder hacer búsquedas más eficientes les reveló horizontes que no sabían que tenían.

"Cuando se trata de datos, ensuciándose las manos uno se puede hacer rico", concluyó.

