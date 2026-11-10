¿Por qué los chips de Nvidia son tan importantes para la IA y cómo llegan a China pese a las restricciones?

Los procesadores desarrollados por Nvidia se han convertido en piezas fundamentales para el avance de la inteligencia artificial (IA). Su capacidad para manejar grandes cantidades de información los hace indispensables en el entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados.

Su importancia también los ha situado en medio de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China.

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La controversia volvió a cobrar relevancia tras las informaciones sobre una supuesta relación extramarital de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, con una ejecutiva china vinculada a una compañía con sede en Singapur.

Según las sospechas de Estados Unidos, esta empresa estaría involucrada en el traslado de microchips de IA hacia China.

El caso puso nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿cómo consigue el gigante asiático acceder a procesadores avanzados si Washington mantiene restricciones para impedir su exportación?

¿Por qué los chips de Nvidia son tan importantes?

Aunque inicialmente fueron concebidas para mejorar los gráficos tridimensionales de los videojuegos, las unidades de procesamiento gráfico (GPU) encontraron nuevas aplicaciones gracias a su capacidad para ejecutar numerosas operaciones al mismo tiempo.

Esta característica las convirtió en componentes esenciales para la IA, pues permiten procesar grandes volúmenes de datos, entrenar modelos y ejecutar sus diferentes funciones.

El lanzamiento de ChatGPT, en 2022, evidenció el potencial de esta tecnología y aceleró las inversiones de empresas de todo el mundo. Como consecuencia, aumentó la demanda de procesadores especializados y Nvidia experimentó un crecimiento extraordinario en su valoración bursátil, que llegó a alcanzar los 4,5 billones de dólares.

CEO de Nvidia, Jensen Huang. Foto: Getty Images

Los procesadores de Nvidia que China no puede comprar

Estados Unidos ha impuesto restricciones a la comercialización de los procesadores más avanzados de Nvidia en territorio chino. Entre los modelos afectados están Blackwell y Rubin, cuyas capacidades podrían tener aplicaciones militares, según los argumentos de seguridad nacional de Washington.

Las medidas también buscan conservar la ventaja estadounidense en el desarrollo de IA; sin embargo, Jensen Huang ha cuestionado esta estrategia y ha defendido la posibilidad de mantener las ventas en el mercado chino.

Su argumento es que limitar el acceso a los productos estadounidenses podría impulsar a China a desarrollar sus propios componentes y fortalecer a sus competidores.

¿Cómo consigue China acceder a los chips estadounidenses?

Las restricciones no han impedido que las empresas chinas continúen desarrollando modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

Lian Jye Su, analista de Omdia, explicó a la AFP que los proveedores chinos todavía recurren a los procesadores más avanzados de Nvidia para entrenar sus modelos, a pesar de las restricciones comerciales.

Entre las vías de acceso se encuentran el contrabando y el alquiler de capacidad informática en centros de datos instalados fuera de China, especialmente en países del sudeste asiático.

Imagen de referencia de chips de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Stephen Wu, fundador del fondo de inversión Carthage Capital, explicó que las normas estadounidenses establecen límites sobre los destinos a los que pueden enviarse los procesadores, pero no necesariamente sobre quién termina utilizándolos.

En otras palabras, una empresa china podría contratar servicios de procesamiento en un centro de datos ubicado en Malasia y acceder a los GPU de Nvidia desde ese país sin que los componentes tengan que ingresar físicamente a su territorio.

¿China puede reemplazar los chips de Nvidia?

Aunque los procesadores estadounidenses mantienen una ventaja en rendimiento y facilidad de uso, las empresas chinas están trabajando para reducir su dependencia de estos componentes.

Poe Zhao, fundador de la publicación de análisis Hello China Tech, señaló que los GPU de Nvidia facilitan el desarrollo de proyectos avanzados de inteligencia artificial, pero no representan la única alternativa disponible.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con los costos y el rendimiento. Entrenar modelos con procesadores fabricados en China puede requerir más tiempo y trabajo de ingeniería, lo que implica mayores exigencias técnicas para las compañías.

Logo de Nvidia, empresa de chips de IA. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Huawei es uno de los principales competidores locales de Nvidia. Aunque todavía existe una diferencia de capacidades frente a la empresa estadounidense, los avances de la compañía china han despertado expectativas en el sector.

De hecho, algunos reportes de prensa indican que DeepSeek utilizaría procesadores de Huawei para entrenar su próximo modelo de inteligencia artificial.