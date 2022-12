¿Por qué Riot Games estaría demandando a Hyper Front?

Riot Games habría presentado una demanda contra Hyper Front porque asegura que dicho juego es una copia de “partes sustanciales de Valorant”, su plataforma de combate por equipos. De acuerdo con Riot Games, Hyper Front ha copiado elementos como los personajes, mapas, armas, skins, estadísticas de los personajes y objetos cosméticos.

“Todas nuestras elecciones creativas se reflejan en el juego de NetEase”, afirmó el abogado de Riot Games, Dan Nabel. “No creemos que cambiar el color de la habilidad de un personaje o modificar ligeramente la apariencia visual cambie el hecho de que se trata de una infracción de derechos de autor. Es como ese viejo dicho: ‘Puedes poner lápiz labial a un cerdo, pero sigue siendo un cerdo’”.

El problema con Hyper Front no es nuevo. Riot Games ya había realizado un reclamo al desarrollador antes, que él acató realizando cambios menores. Sin embargo, los elementos más problemáticos permanecieron. Lo cierto es que las similitudes resultan demasiado aparentes para cualquier que haya tenido la oportunidad de comparar los dos juegos. El título para móviles copia muchos de los elementos más básicos de Valorant e incluso algunos de los mapas son casi idénticos a nivel estético.

Si Riot Games gana su demanda, forzará el cierre de Hyper Front y, además, el desarrollador está buscando algún tipo de compensación monetaria, aunque no menciona un monto en la demanda reportada. IGN además ha informado que la demanda no solo ha sido levantada en el Reino Unido, sino también en otros territorios en los que el juego está activo.

“No queremos depender de un mercado en particular para resolver este problema. NetEase es un publisher global, al igual que nosotros. Queremos que sepan que nos tomamos el asunto muy en serio”. NetEase, por desgracia, no tiene mucho a su favor para ganar esta demanda. No solo porque la evidencia y similitudes son aparentes, sino porque no es el primer caso en el que la empresa es denunciada por problemas de derechos de autor.

En 2018 PUBG Corp (la compañía detrás del icónico juego battle royale) por un tema similar con dos juegos (Knives Out y Rules of Survival) que también compartían similitudes con uno de sus títulos. Al final la disputa se resolvió por fuera de la corte, pero no sienta un buen precedente para NeatEase el que tengan un historial con otros publisher reclamando por su IP.

La cosa es que los clones de juegos de este tipo no son nuevos. Mucho más importante, Hyper Front es un juego exclusivo para móviles, con lo que la demanda demuestra que Riot Games está menos interesado en tener competencia en un segmento que no les interesa y más en garantizar la posibilidad de evitar violaciones a su IP.