Tecnología

¿Qué pasó este martes 13 con X? Miles de usuarios reportaron caída mundial

Varios usuarios en redes sociales han reportado fallas y errores al momento de navegar por la red social.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 4:19 p. m.
X experimentó una falla en sus servicios.
X experimentó una falla en sus servicios. Foto: Getty Images

En la mañana de este martes, 13 de enero, varios usuarios reportaron una falla masiva en la red social X. Según lo informado por algunas personas, los principales inconvenientes incluyen la imposibilidad de cargar el feed, problemas de conexión con el servidor y la falta de acceso al sitio web.

El portal Downdetector, el sitio encargado de monitorear fallas en aplicaciones a nivel mundial, reportó la caída desde tempranas horas. Los principales reportes de los usuarios se distribuyen así: problemas en el feed (50 %), conexión de servidor (32 %) y dificultades para acceder a sitio web (18 %).

Reporte de downdetector.com
Reporte de downdetector.com Foto: Downdetector

Los reportes de inconvenientes comenzaron a aumentar de forma acelerada desde las 9:13 a. m., superando el centenar de alertas en cuestión de minutos.

Aunque la plataforma se está restableciendo paulatinamente, los inconvenientes permanecen mayormente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

SEMANA intentó acceder a la red social sin presentar inconvenientes. Sin embargo, aunque X no se pronunció al respecto en sus canales oficiales, más de 350 reportes de usuarios confirmaron una caída generalizada de la plataforma.

Alerta en Telegram: con un solo clic en estos enlaces podría exponer sus datos sin que lo note

¿Cómo evitar que su cuenta sea hackeada?

Según el blog oficial de la red social, para prevenir un posible hackeo en la cuenta del usuario se recomienda ejecutar las siguientes acciones:

  • Cambiar frecuentemente la contraseña de la cuenta y procurar usar una clave difícil de adivinar.
  • No repetir las claves de acceso, el password para Twitter debe ser único.
  • Usar un antivirus para revisar todos los equipos en donde se emplea la cuenta de Twitter, para así detectar la presencia de un programa malicioso en los dispositivos.
  • Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono junto a la aplicación de Twitter.
Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.
Varios usuarios reportaron una falla masiva en la red social X. Foto: NurPhoto via Getty Images
  • Utilizar la herramienta de autenticación de dos factores, para agregar una verificación extra para acceder al perfil.
  • Revocar las conexiones con apps de terceros, para cerrar posibles brechas de seguridad. Basta con acudir a la herramienta de ‘aplicaciones’ y ajustar los accesos con otras plataformas.
  • Twitter también advierte que los usuarios de TweetDeck deben comprobar constantemente las listas de equipos que tienen acceso a una cuenta, pues esto ayudará a retirar personas que puedan afectar al perfil.

