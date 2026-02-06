Red social X implementa novedad con las notas colaborativas, ¿de qué se trata?

La red social X ha anunciado la implentación de notas colaborativas, una evolución de las notas de la comunidad en la que la inteligencia artificial (IA) genera un primer borrador que posteriormente es “mejorado” por los usuarios.

El pasado mes de julio, la plataforma ya explicó sus intenciones de incluir una IA que redactara las notas de la comunidad, con el lanzamiento de la API AI Note Write, un programa piloto para escribir comentarios sobre publicaciones con contenido engañoso o incorrecto.

Este jueves X ha iniciado las pruebas con las notas colaborativas, que combinan herramientas de IA con las “mejoras” de los usuarios. De esta forma, los colaboradores humanos solicitan una nota, la IA redacta un borrado y les avisa cuando está listo para que la evalúen y sugieran mejoras.

Por el momento esta función está limitada a las publicaciones en inglés y para “los mejores escritores” de notas.

Las notas colaborativas, al igual que las notas de la comunidad, se pueden evaluar para calificarse como “útiles”, según ha explicado X en su web. Al calificar una nota colaborativa, los usuarios pueden sugerir una mejora a través de un formulario. La sugerencia de mejoras está limitada a los colaboradores con un “impacto de escritura” 2 o superior.

Esta nueva característica cuenta con la misma transparencia que las notas de la comunidad, con un código abierto y datos públicos. Además, también se podrán ver las versiones anteriores de cada nota colaborativa.

Anuncian nueva investigación a la red social X en Reino Unido, esta es la razón

El regulador británico de protección de datos (ICO) anunció el pasado martes, 3 de febrero, una investigación contra la red social X por imágenes de carácter sexual generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA), que provocaron indignación internacional.

La apertura de la investigación contra la red social de propiedad del magnate Elon Musk también incluye a su empresa de inteligencia artificial xAI.

“La creación y difusión señaladas de este tipo de contenidos suscitan graves preocupaciones en relación con la ley británica de protección de datos y presentan un riesgo potencial de perjuicio significativo para el público”, escribió el ICO en su comunicado.

Esta investigación ocurre tras la indignación internacional respecto a esta herramienta, que permite a los usuarios pedir que se desnude a personas reales a partir de fotos o vídeos.

Debido a ello, algunos países anunciaron en enero un bloqueo total de Grok.

X había anunciado a mediados de enero una limitación de su herramienta de IA en los países donde la creación de este tipo de imágenes es ilegal, aunque todavía se desconoce exactamente dónde está en vigor dicha limitación.

