Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

El sorteo más reciente del Baloto volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 19 de enero de 2026.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, celebró en esta ocasión su sorteo número 2607.

Números ganadores del sorteo 2607 y premios en juego

En el sorteo del lunes 19 de enero, el premio mayor del Baloto tenía un acumulado estimado de 17.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Revancha la bolsa ascendía a 13.300 millones de pesos.

Resultados del Baloto – 19 de enero de 2026

Número ganador: 28 - 06 - 20 - 04 - 42

Súper balota: 11

Resultados del Baloto Revancha – 19 de enero de 2026

Número ganador: 17 - 08 - 27 - 09 -

Súper balota: X

La combinación sorteada este lunes marcó el rumbo de los premios que estaban en disputa. Foto: Getty Images / Baloto

Historial reciente y claves para reclamar un premio

En los días previos, las combinaciones sorteadas mostraron una amplia variedad de números, sin una tendencia clara, tanto en el Baloto tradicional como en la Revancha:

Últimos tres sorteos del Baloto

17 de enero de 2026: 03 – 07 – 15 – 18 – 42 | Súper balota: 15

14 de enero de 2026: 07 – 17 – 32 – 37 – 40 | Súper balota: 10

12 de enero de 2026: 01 – 07 – 11 – 19 – 42 | Súper balota: 10

Últimos tres sorteos del Baloto Revancha