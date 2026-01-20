Loterías

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Los números del primer sorteo de la semana ya son oficiales tras la jornada del lunes en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de enero de 2026, 12:03 p. m.
La noche del lunes dejó definidos los números de un nuevo sorteo que concentró la atención de miles de jugadores en el país.
La noche del lunes dejó definidos los números de un nuevo sorteo que concentró la atención de miles de jugadores en el país. Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo más reciente del Baloto volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 19 de enero de 2026.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, celebró en esta ocasión su sorteo número 2607.

Números ganadores del sorteo 2607 y premios en juego

En el sorteo del lunes 19 de enero, el premio mayor del Baloto tenía un acumulado estimado de 17.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Revancha la bolsa ascendía a 13.300 millones de pesos.

Resultados del Baloto – 19 de enero de 2026

  • Número ganador: 28 - 06 - 20 - 04 - 42
  • Súper balota: 11

Resultados del Baloto Revancha – 19 de enero de 2026

  • Número ganador: 17 - 08 - 27 - 09 -
  • Súper balota: X
El sorteo de mitad de semana del Baloto se efectuó sin novedades.
La combinación sorteada este lunes marcó el rumbo de los premios que estaban en disputa. Foto: Getty Images / Baloto

Historial reciente y claves para reclamar un premio

En los días previos, las combinaciones sorteadas mostraron una amplia variedad de números, sin una tendencia clara, tanto en el Baloto tradicional como en la Revancha:

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Loterías

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del lunes 19 de enero de 2026; apostadores tienen nuevo acumulado millonario

Loterías

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

Loterías

Resultado ganador del Baloto: número de los $15.200 millones de pesos, sorteo del 5 de enero de 2026

Loterías

Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

Últimos tres sorteos del Baloto

  • 17 de enero de 2026: 03 – 07 – 15 – 18 – 42 | Súper balota: 15
  • 14 de enero de 2026: 07 – 17 – 32 – 37 – 40 | Súper balota: 10
  • 12 de enero de 2026: 01 – 07 – 11 – 19 – 42 | Súper balota: 10

Últimos tres sorteos del Baloto Revancha

  • 17 de enero de 2026: 13 – 26 – 32 – 34 – 39 | Súper balota: 15
  • 14 de enero de 2026: 04 – 11 – 21 – 24 – 28 | Súper balota: 07
  • 12 de enero de 2026: 07 – 26 – 27 – 33 – 36 | Súper balota: 14

Más de Loterías

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Resultados del Baloto y Revancha: combinación ganadora del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo del 22 de diciembre de 2025.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes: resultados del último sorteo del 19 de enero y acumulado

Sorteo 4153.

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 19 de enero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: números ganadores para el sorteo del lunes 19 de enero de 2026; apostadores tienen nuevo acumulado millonario

Los resultados del número y signo ganador están acá

Lotería Super Atro Sol del lunes 19 de enero: consulte si volvió millonario con el último sorteo

Sinuano Día y Noche

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 19 de enero.

Ganadores de la lotería 19 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus números

Noticias Destacadas