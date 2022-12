Samsung está trabajando en una pantalla que identifica hasta tres huellas al tiempo

Samsung, además de ser la compañía de celulares más vendida del mundo junto con Apple, cuenta con la tecnología de reconocimiento dactilar más seguro hasta el momento. Sin embargo, los nuevos informes revelan que la empresa está trabajando en un nuevo sistema que dejaría en el pasado su propia tecnología innovadora (actual).

La tecnología de la que hoy estamos hablando se presentó en el IMID 2022 (International Meeting on Information Display) por el Dr. Joo Sun Choi, presidente y CEO de Samsung Display. Para entrar en materia, debemos comprender cómo funcionan los sensores de huellas. La mayoría de fabricantes se basan en soluciones ópticas que utilizan la luz y una cámara, ambas toman una imagen iluminada de la huella. Posteriormente, la imagen es comparada con la huella que está almacenada en el teléfono, si coincide, se desbloqueará el celular.

Sin embargo, Samsung utiliza otro tipo de tecnología. La compañía integra sensores ultrasónicos, el sensor es emitido para crear la imagen de la huella. Esta solución es la más segura hasta el momento, pero para Samsung aún no es suficiente. El nuevo sensor OLED 2.0 ‘todo en uno’, en el que está trabajando actualmente la compañía coreana, puede leer los datos de una huella en toda la pantalla. Es decir, hasta el momento, la mayoría de pantallas con huella dactilar, permiten desbloquear el teléfono exclusivamente desde la parte inferior del panel. Si Samsung logra su sensor OLED 2.0, se podría desbloquear el teléfono con tocar cualquier parte de la pantalla.

Pero eso no es todo. Además de poder desbloquear el teléfono tocando cualquier parte de la pantalla, el celular será capaz de reconocer hasta tres huellas diferentes al mismo tiempo. Tal y como anunció Joo Sun Choi, el nuevo sistema es 2.500 millones de veces más actual esta nueva tecnología.

El CEO de Samsung Display anunció que la nueva tecnología para los sensores de huella estará disponible “pronto”, pero no se apresuró a establecer una ventana de lanzamiento. Por su parte, Dieter May, CEO de la startup francesa ISORG, especializada en sensores para smartphones y todo tipo de pantallas táctiles confirmó en una entrevista que Samsung tendrá lista su nuevo sistema en el año 2025. Aunque Dieter May no específico una fecha exacta, se espera que sea en el primer trimestre del año. Dieter May, director ejecutivo de la empresa con sede en Grenoble y Limoges, habló sobre los planes del fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo en una entrevista y cómo estos podrían afectar el futuro de su empresa.

En términos de ergonomía y facilidad de uso, una pantalla cuya superficie entera puede leer huellas dactilares será fácilmente adoptada por todo tipo de público, ya sean niños, ancianos o incluso los más entusiastas de la tecnología. Este nuevo tipo de pantalla también integraría sensores biométricos, como sensores de presión arterial o de azúcar en sangre.