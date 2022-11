Samsung se burla de Apple por no tener celulares plegables

Desde hace un par de años Samsung ha estado lanzando anualmente un nuevo teléfono plegable, igual que sus otros competidores como Xiaomi y Motorola. Por su parte, Apple es uno de los pocos fabricantes que aún no cuenta con un dispositivo plegable, algo de lo que Samsung se burló.

En una campaña reciente sobre los celulares plegables, Samsung atacó a la compañía a cargo de Tim Cook por pasar tantos años sin implementar una nueva tecnología en los iPhone. El anuncio, en formato video, lleva el título “On the Fence” (En la valla). Aunque no nombra directamente a Apple utiliza lo suficiente para mostrar el mensaje contra la compañía. Empieza con el jardín amurallado, haciendo referencia al ecosistema de la empresa de Cupertino. Después, muestra a dos usuarios dentro de la muralla con iPhones en sus manos. El anuncio culmina con una invitación a conocer el mundo fuera de la muralla.

Se muestra a un fan de Apple que está intentando saltar la valla para salir del jardín, guiado por su deseo de conocer los celulares plegables que están al otro lado, en este caso “en Samsung”. Aunque existen varias marcas de teléfonos, la principal competencia de Samsung es Apple, y después de varios años, la compañía coreana tiene algo en su catálogo que Apple no.

Además, Samsung se burla de la ausencia de cámaras de alta resolución en los iPhone. Cabe recordar que después de años integrando un sensor de 12 megapíxeles en los iPhone, Apple decidió empezar a usar una cámara principal de 48 megapíxeles en los iPhone 14 Pro hasta este año. Sin embargo, otras compañías ya se le habían adelantado con el Honor View 20 en el 2019. Mientras tanto, Samsung ya ofrece una cámara de 108 megapíxeles en su Samsung S22 Ultra.