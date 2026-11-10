Si tiene iPhone, preste atención: detectan falla de seguridad que podría poner en riesgo claves y billeteras digitales

En las últimas semanas, una serie de ciberataques ha puesto de manifiesto la importancia de que los países y las organizaciones estén preparados para enfrentar este tipo de amenazas. Ninguna nación está exenta de sufrir un ataque informático, especialmente ante el creciente número de herramientas y recursos tecnológicos que los delincuentes utilizan para vulnerar sistemas.

Cuidado al pulsar ‘cancelar suscripción’: expertos revelan por qué hacerlo podría terminar en una estafa

En entrevista con SEMANA, Ángel Salazar, gerente de Ingeniería de Seguridad de Canales para América Latina de Check Point Software, explicó que Estados Unidos concentra una proporción importante de los ataques de ransomware. De hecho, cerca del 52 % de las víctimas registradas en 2025 se encontraban en ese país.

Este panorama está relacionado con el tamaño de su economía, su alto nivel de digitalización y la presencia de numerosas empresas e infraestructuras tecnológicas que representan oportunidades para los ciberdelincuentes.

Sin embargo, América Latina tampoco está fuera de peligro. La región enfrenta una exposición considerable debido a las diferencias en los niveles de preparación y protección digital de las organizaciones, lo que puede facilitar el aprovechamiento de sus vulnerabilidades.

Imagen de referencia de Siri de Apple. Foto: Getty Images

Ante este escenario, los especialistas deben mantenerse atentos a las nuevas modalidades que utilizan los atacantes. Un ejemplo reciente es la alerta difundida por Binance sobre una vulnerabilidad que comprometería la seguridad de los dispositivos con sistema operativo iOS.

A través de su cuenta en X, la compañía advirtió sobre una falla identificada como ‘worse_query’, que afectaría a las versiones iOS 26.7.1, 27.0.1 y 27.2. Según explicó, este problema permitiría que aplicaciones maliciosas accedieran a archivos locales de otras aplicaciones, lo que pondría en riesgo información sensible, como frases semilla, claves privadas y credenciales de inicio de sesión.

Binance también aclaró que no se trata de una falla exclusiva de su plataforma, sino de un problema relacionado directamente con el sistema operativo de Apple que podría tener implicaciones para todo su ecosistema.

Frente a este riesgo, una de las principales recomendaciones es eliminar cualquier aplicación instalada desde fuentes no confiables o mediante procedimientos no oficiales. Asimismo, es fundamental mantener actualizado iOS y descargar las versiones más recientes de las aplicaciones.

Imagen de referencia de iOS, el sistema operativo de Apple. Foto: Getty Images

En caso de sospechar que una billetera digital ha sido comprometida, lo más prudente es trasladar los fondos a una nueva billetera, creada desde un dispositivo confiable y seguro. También se recomienda cerrar todas las sesiones de inicio de sesión que permanezcan activas.

Por último, los usuarios deben evitar la instalación de aplicaciones o paquetes no autorizados y comprobar periódicamente que sus dispositivos cuenten con las actualizaciones de seguridad disponibles.