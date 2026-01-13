Starlink llevará cobertura móvil por satélite a este país: ¿cuándo comenzará a funcionar?

Starlink confirmó la llegada a España de su servicio de cobertura móvil a través de conexión satelital Direct to Cell (D2C), que estará disponible próximamente de manera que los usuarios podrán enviar mensajes y realizar llamadas, incluso en zonas sin cobertura o conexión a internet.

La compañía dirigida por Elon Musk anunció su servicio D2C por primera vez en agosto de 2022 con la segunda versión de su servicio de internet satelital Starlink V2, una tecnología que permite la conectividad de teléfonos móviles en cualquier lugar de la Tierra, de cara a “eliminar las zonas muertas” sin cobertura.

La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para ello, se asoció con el proveedor de telefonía T-Mobile y, si bien estaba previsto que este servicio Direct to Cell empezara a operar en 2023, fue en enero de 2024 cuando se desplegaron los primeros satélites con capacidad de dar cobertura móvil.

Esta opción, que actualmente cuenta con más de 650 satélites en órbita terrestre baja, está disponible algunos países concretos como Estados Unidos, Canadá, Australia o Perú, entre otros, donde los usuarios pueden enviar mensajes de texto (SMS), así como realizar llamadas de voz, utilizar datos y permitir la conectividad generalizada de internet de las cosas (IoT) fuera de la cobertura terrestre.

Starlink permite gestionar el servicio de internet satelital de manera fácil y segura. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, la compañía propiedad de SpaceX ha dejado ver que ofrecerá este servicio oficialmente en España, con la llegada de la conexión satelital Direct to Cell disponible “próximamente”, tal y como se muestra en el mapa de socios globales que incluye su página web.

Por el momento, Starlink no ha compartido más información sobre con qué operadora se asociará para ofrecer este servicio satelital en España. No obstante, en otras regiones, como es el caso de Reino Unido, ya lo ofrece de la mano de O2, filial de Telefónica.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que, para poder acceder a este tipo de conexión, el dispositivo móvil compatible desde donde se quiera realizar la comunicación debe ser compatible, como es el caso de los smartphones iPhone, Samsung, Motorola o los Google Pixel.

*Con información de Europa Press.