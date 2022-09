Surgen los primeros rumores del iPhone 15 ‘Ultra’

Pese a que todavía no tenemos el iPhone 14 en Colombia, los rumores de lo que será el próximo miembro de la familia, el iPhone 15, ya están en circulación. Luego de conocer que los siguientes celulares de Apple tendrán Dynamic Island, ahora, los nuevos rumores indican que el modelo ‘Pro’ desaparecerá, al menos en cuanto a su nombre.

El apellido ‘Pro Max’ será reemplazado por ‘Ultra’, lo que se traduce en que veremos un iPhone 15 Ultra, el cual sería la próxima joya de la corona de la compañía. El portal Gizchina fue el encargado de revelar la primicia, y sostiene que la confirmación viene de fuentes confiables. Dentro de los filtradores que argumentan que ‘Ultra’ será el nuevo ‘Pro Max’ están Ming-Chi Kuo y Mark Gurman.

De ser así, se verían ahora todos los modelos más caros de la línea acompañados del ‘Ultra’. Esto no sería nada extraño, teniendo en cuenta que recientemente la compañía realizó el lanzamiento del Apple Watch Ultra, el reloj que cuesta más que el iPhone 14 Pro Max. Ahora que ya se conoce el nuevo apellido de los iPhone más potentes, otras filtraciones han salido a la luz.

LeaksApplePro, un conocido filtrador de Twitter por las especificaciones técnicas que revela, informó algunos detalles del próximo iPhone 15 Ultra. Según el usuario, el teléfono tendrá capacidad de grabar videos en 8K. De lo que no está seguro aún es si dicha capacidad estaría disponible solo para el iPhone 15 Ultra o para todos los modelos de la serie 15. Así mismo, sostiene que la autonomía de los celulares seguirá aumentando, pues supone un incremento de entre tres a cuatro horas. No obstante, como siempre lo aclaramos, esta información todavía no es oficial, por lo que habrá que esperar hasta el lanzamiento para asegurarnos de las especificaciones aquí mencionadas.