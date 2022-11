Tarantino no odia las películas de Marvel… pero tampoco las ama

El universo cinematográfico de Marvel: la razón por la que seguramente ha tenido alguna discusión con su amigo cinéfilo. Aunque la franquicia de héroes es la más exitosa en la historia del séptimo arte, para muchos es un síntoma de su mayor problema: un monopolio sin ‘alma’ que produce historias para convertir fanservice en taquilla. La molestia parece ser más evidente en los grandes y legendarios directores de cine, que no se han callado al momento de expresar sus problemas con los filmes de héroes, por ejemplo Quentin Tarantino.

Para ser justos, Tarantino no está al mismo nivel de ‘desprecio’ por las películas de héroes que otras personas, pero sí ha expresado tener sus problemas con ellas. Recientemente el director habló del tema en una entrevista para el pódcast 2 Bears 1 Cave, que tenía como tema su película Once Upon a Time in Hollywood. El tema en algún momento llegó a lo que él denominó como la ‘Marvelización’ de la industria y cómo la visión del estudio está más concentrada en la propiedad intelectual que en los actores que las interpretan.

“Parte de la Marvelización de Hollywood es que… tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes”, afirmó Tarantino. “Pero no son estrellas de cine. ¿Cierto? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que se ha dicho un millón de veces... pero es como, ya sabes, son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas”, añadió.

La estrella es la franquicia, no el actor, para Quentin Tarantino

La afirmación del director puede ser confusa, pero aquí hay una interpretación sencilla: para Tarantino lo que hacen las películas es quitar a los actores de su rol y convertirlos en embajadores de las propiedades intelectuales que representan. No están frente a la pantalla para representar un personaje, sino para servir como el canal para hablar de la marca de Marvel.

Por supuesto, los fans más devotos de Marvel pueden pensar en momentos en los que los actores parecen haber demostrado lo contrario. El Killmonger de Michael B. Jordan es recordado por entregar un nivel de actuación y de emoción a su villano que es poco común en las películas de héroes. De hecho, fue esta una de las razones por las que el filme terminó siendo considerado para un Óscar.

De nuevo, Tarantino aclaró que no odia a las películas de Marvel, tanto como que no está para nada interesado en ellas: “No las amo. No, no lo hago, no las odio. Están bien. Pero no las amo. Quiero decir, mira, solía coleccionar cómics de Marvel como un loco cuando era niño”, dijo Tarantino. “Pero hay un aspecto de que si estas películas salieran cuando tenía veinte años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo. Quiero decir, no serían las únicas películas que se harían. Serían esas películas entre otras películas. Pero, ya sabes, tengo casi 60 años, así que sí. No, no estoy tan entusiasmado con ellas”.