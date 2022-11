Team Ninja responde sobre la posibilidad de ver un ‘reboot’ de Ninja Gaiden

Tom Lee, director creativo de Team Ninja, aseguró que por ahora no hay planes de presentar ningún nuevo proyecto.

En lo que a rumores de reboot respecta, los meses más recientes han sido para Ninja Gaiden y Dead or Alive. Para limpiar el récord Team Ninja, el desarrollador detrás de los juegos finalmente ha respondido sobre la posibilidad de un regreso de ambos. Por desgracia, lo que dijo puede no ser lo que muchos esperaban.

Para ser justos con los fans, se entiende la confusión. En su conferencia más reciente, el desarrollador mostró los nombres de ambas franquicias dentro del marco de ‘reboot series populares’. Lo que muchos se llevaron es que el estudio estaba planeando lanzar algún nuevo juego, con miras a realizar un anuncio en 2022 o 2023. Pero Tom Lee, director creativo de Team Ninja, aseguró que por ahora no hay planes de presentar ningún nuevo proyecto.

“Dead or Alive y Ninja Gaiden son, en ambos casos, pilares viejos e importantes para las franquicias de Team Ninja. Estos títulos celebrados son sinónimos de nuestro estudio y reputación”, aseguró Lee en una entrevista para Videogames Chronicles (VGC). “No está de más el decir que, cuando se habla del desarrollo de proyectos en el pasado o a futuro, ambos de estos títulos no pueden dejar de ser mencionados. Sin embargo, no hay detalles o información que compartir sobre estas franquicias en estos momentos”, añadió.

Los rumores sobre reboot no son nuevos en el mundo de los videojuegos. Como se mencionó antes, en este caso el culpable viene a ser la misma compañía que creó una confusión al hablar sobre el futuro de la empresa y no necesariamente sobre algún plan concreto que tengan.

Lo cierto es que resulta extraño que en estos momentos se esté hablando de la posibilidad de regreso de ambos juegos. En el caso de Ninja Gaiden, se trata de una franquicia que principalmente despierta nostalgia por la trilogía de juegos para la NES… pero que hoy cuesta ver como algún juego o proyecto que pueda ser comercializado más allá de la nostalgia. Dead or Alive tampoco tiene mucho sentido, considerando que tan solo en 2019 recibimos una sexta entrega (que demostró además que no hay mucha emoción por la franquicia, al menos al punto de ameritar algún tipo de reboot).

“Como muchos de nuestros fans más dedicados, compartimos un entusiasmo por el regreso de estos juegos tan queridos. Estoy seguro que compartiremos una actualización cuando llegue el momento”, continuó Lee.

Team Ninja también tiene otras cosas que quizás estén ocupando su cabeza. De hecho, es posible que hoy muchas personas conozcan al desarrollador más por ser el responsable de Nioh, el juego tipo ‘Dark Souls’. Un juego similar está en camino con la llegada de Wo Long: Fallen Dinasty que será lanzado en marzo de 2023 y que contará con tres diferentes paquetes de DLC que expandirán las zonas explorables, enemigos, jefes y desafíos. Con esto el equipo debería tener sus manos ocupadas por los próximos años, en especial si el juego terminado siendo tan popular como las dos entradas previas de Nioh.