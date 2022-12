- Foto: The First Slam Dunk

The First Slam Dunk recauda 10 millones de dólares en taquilla

- Foto: The First Slam Dunk

Con un nuevo tipo de animación, la película The First Slam Dunk, dirigida por Takehiko Inoue y producida por Toei Animation, ha sido un éxito en Japón. Durante su estreno vendió 847 mil entradas, alcanzando el primer lugar de la temporada. Esta es la trama de la entrega.

Sumado a las ventas, ha recibido muchos elogios en redes sociales como Twitter. Los influencers Aitai Kimochi y Shibuya Kaho dijeron que la cinta había superado todas sus expectativas y que “honestamente fue una de las mejores, si no la mejor película de anime deportivo que he visto”.

Este film ha superado a la película Slam Dunk: Zenkoku Seiha da! Sakuragi Hanamichi, la cual en su momento recaudó 1.120 millones de yenes en 1994, y también a Slam Dunk: Shohoku Saidai no Kiki! de 1995, que recaudó 1.270 millones de yenes.

The First Slam Dunk se estrenó el 3 de diciembre en Japón y aún es incierta su llegada a cines del extranjero. Solo queda tener fe en ocurra su promoción en Latinoamérica como pasó con One Piece Film Red o Dragon Ball Super: Super Hero, las cuales llegaron meses después a nuestra región.

Sinopsis

Slam Dunk es un manga Shonen del género spokon escrito e ilustrado por Takehiko Inoue. La trama sigue a Hanamichi Sakuragi, un estudiante de secundaria que decide practicar baloncesto para conquistar a Haruko Akagi, la chica de la que está enamorado. El trailer de este nuevo episodio animado nos muestra al profesor Anzai para luego presentar a los cinco titulares del equipo y un poco de cada uno de estos.

Hanamichi Sakuragi, infame por su temperamento, estatura enorme y cabello color rojo fuego, se inscribe en la Preparatoria Shohoku con la esperanza de finalmente conseguir una novia y terminar con su mala racha de cincuenta rechazos. Sin embargo, su notoriedad lo precede, lo que hace que la mayoría de los estudiantes lo eviten. Poco después, luego de ciertos eventos, Hanamichi se queda con dos ideas inquebrantables: “Odio el baloncesto” y “necesito desesperadamente una novia”.

Un día, una chica llamada Haruko Akagi se le acerca sin conocimiento sobre su temperamento y le pregunta si le gusta el baloncesto. Hanamichi inmediatamente quedó enamorado de ella, soltando una ferviente afirmación. Así, ambos acuden al gimnasio, en donde ella le pide que haga un slam dunk (una clavada), pero Hanamichi se sobrepasa y se golpea contra la pizarra. Sin embargo, sus capacidades físicas sobrehumanas le han abierto nuevas puertas en su vida.