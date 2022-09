TikTok permite usar el ‘No me gusta’ en los comentarios

En los comentarios de la red social TikTok ahora se puede usar un nuevo botón llamado ‘No me gusta’. Esta opción estaba disponible para usuarios de unos cuantos países, pero ahora ha sido desplegada para todo el mundo sin restricciones. Su funcionamiento es muy similar a como ya funcionan opciones parecidas en otras redes sociales: con solo pulsar el botón con el pulgar hacia abajo ya has dado ‘no me gusta’ a un comentario; incluso, volviendo a presionar ese botón, se puede deshacer la función.

TikTok confirmó en su cuenta en Twitter que esta herramienta lo que busca es impulsar las reacciones a comentarios de tipo hiriente o inapropiados. Posiblemente, un comentario con cierta cantidad de ‘dislikes’ enviará una advertencia a TikTok sobre contenidos de odio, spam o “troleo” que podría pasar desapercibido en otros escenarios.

Este tipo de botones ayudarían a promover comentarios más saludables y por consiguiente una mejor convivencia dentro de la red social. Por supuesto, la plataforma también es consciente del potencial de uso abusivo de esta función, por lo que no mostrará los recuentos. Aunque hasta el momento no se ha aclarado si la red social tomará medidas de represalia contra el uso inadecuado de este botón.

De igual manera, esta es una de las muchas herramientas de moderación de contenidos que ahora están disponibles en la red social TikTok. Los recursos combinados de la empresa pueden ayudar a controlar las secciones de comentarios y respuestas que, a menudo, están desatendidas. Esto se convierte en un reto para la misma plataforma que continuamente ha presentado unos cuantos obstáculos para hacer cumplir sus políticas de moderación entre la comunidad.

Son desafíos a los que se enfrenta con situaciones como la desinformación, como reveló hace poco un estudio, sobre la cantidad de noticias falsas en TikTok. En el informe se detalla que, en promedio, 1 de cada 5 (el 20%) de los videos sugeridos automáticamente por la plataforma están cargados de imprecisiones. Los ‘no me gusta’ pueden ayudar mucho en este tipo de controles de la plataforma, pero sin duda no son parte de una solución definitiva ni segura para la moderación de contenidos.