Tripulación de la NASA volverá a la Tierra antes de lo previsto por “riesgo persistente”

La agencia no dio detalles de la situación médica, pero sí dijo que el astronauta afectado está estable.

9 de enero de 2026, 12:38 p. m.
La NASA traerá de vuelta a 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de tiempo.
La NASA traerá de vuelta a 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de tiempo.

Un equipo de la NASA en la Estación Espacial Internacional (EEI) regresará a la Tierra antes de lo planeado por un problema médico, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

La agencia no dio detalles de la situación médica, pero sí dijo que el astronauta afectado está estable. También aclaró que el pronto regreso no es una emergencia, sino que es una decisión que se tomó por “el riesgo persistente”.

La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.
La Tripulación 11 de NASA-SpaceX está compuesta por cuatro astronautas. Foto: Getty Images

El director médico y de salud de la agencia, James Polk, explicó que la decisión se tomó ante “la pregunta persistente sobre cuál es el diagnóstico”. Funcionarios de la NASA insistieron en que no es una evacuación de emergencia.

La Tripulación 11 de NASA-SpaceX está compuesta por cuatro astronautas: los estadounidenses Michael Fincke y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. Su regreso será en “los próximos días”.

Un satélite de la NASA registró el tsunami provocado por un terremoto de 8,8 que sacudió Rusia

Fincke y Cardman iban a realizar una caminata espacial de unas seis horas para realizar trabajos de mejoras del sistema eléctrico.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, dijo que “es la primera vez que hacemos una evacuación médica controlada desde el vehículo. Así que eso es inusual”.

“Ayer fue un ejemplo perfecto del entrenamiento en acción. Una vez que la situación en la estación se estabilizó, cuidadosas deliberaciones nos llevaron a la decisión de regresar a la Tripulación 11... mientras garantizamos el mínimo impacto operativo” en la EEI.

El proyecto incluye talleres en los colegios y la posibilidad de estar en semilleros para estudiantes interesados, quienes podrán participar en proyectos robóticos y visitar lugares como la NASA.
Funcionarios indicaron que es posible que la próxima misión de Estados Unidos parta hacia la EEI antes de lo previsto. Foto: Adobe Stock.

Los cuatro astronautas estaban en la estación desde el pasado 1 de agosto y su regreso estaba programado para las próximas semanas. Funcionarios indicaron que es posible que la próxima misión de Estados Unidos parta hacia la EEI antes de lo previsto, pero no ofrecieron más detalles.

El estadounidense Christopher Williams permanece en la EEI, a la que llegó como parte de una misión rusa. También están los rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas