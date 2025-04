Truco para saber si un cargador está consumiendo más energía de lo normal

Uno de los factores que más generan daños a la eficiencia energética en los dispositivos móviles es la utilización de cargadores que dicen ser originales , pero en realidad no lo son. Estos aparatos parecen inofensivos, pero trae varios riesgos que pueden terminar dañando la batería de los celulares.

En muchas ocasiones, estos cargadores incluyen el logotipo del fabricante, pero su funcionamiento no se ajusta a los estándares mínimos que fueron definidos por las marcas oficiales. La utilización de estos cargadores puede resultar en un consumo energético mayor al necesario.

Una de las formas más fáciles para identificar su un cargador está consumiendo energía de manera innecesaria es el calor del cargador cuando no está en uso | Foto: Getty Images

El cargador de dispositivos móviles está compuesto por una fuente de alimentación que transforma la corriente alterna del suministro eléctrico en una corriente continua, que resulta ser la adecuada para celulares, tabletas y demás dispositivos. Sin embargo, cuando el cargador no es original, ese proceso de conversión resulta ser ineficiente, esto resulta en que parte de la energía que toma el cargador de la red eléctrica se desperdicia en forma de calor.

Trucos para saber si un cargador está consumiendo más energía de lo normal

Una de las formas más fáciles para identificar su un cargador está consumiendo energía de manera innecesaria es el calor del cargador cuando no está en uso. Si al tocar el cargador se encuentra caliente, aun cuando no hay un dispositivo cargando. Si esto sucede, puede ser señal de que el cargador está absorbiendo energía de la red.

En condiciones normales, el cargador original debe registrar un nulo consumo cuando no está en funcionamiento activo.

Otro factor a tener muy en cuenta es el tiempo de carga, por lo general, un cargador no original puede tarra más tiempo en completar la carga de un celular.

Otro elemento a tener en cuenta y que resulta clave para identificar cuando un cargador no es original es el etiquetado, | Foto: Getty Images

Otro elemento a tener en cuenta y que resulta clave para identificar cuando un cargador no es original es el etiquetado, los cargadores de marcas oficiales especifican de manera clara el voltaje y el amperaje de salida (por ejemplo, 5V-2A). Si esta información no está clara, lo más probable es que el cargador no sea original ni certificado.