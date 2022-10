Truth Social estará disponible en la Play Store

Luego de varias semanas en espera por aprobación, la red social del expresidente de EE. UU., Donald Trump. Por fin obtuvo el visto bueno para estar en la Play Store. Google dio su aprobación para que esta app esté en la tienda de aplicaciones luego de cumplir con las normas exigidas.

Esta misma aplicación ha estado disponible durante meses a través de la App Store de Apple. Pero ahora Axios informó que la app superó todos los obstáculos de Google y podrá mostrarse en la tienda de aplicaciones. En agosto, esta misma empresa informó que decidió bloquear la app de Donald Trump porque descubrió que violaba varias de las políticas y reglas de la tienda.

Una de las violaciones de la aplicación estaba relacionada con amenazas físicas e incitaciones a la violencia. De manera formal, la aplicación no fue prohibida de la Play Store, su aprobación estuvo condicionada a que se hicieran los cambios necesarios. A diferencia de lo que sucede en iOS, una vez que las aplicaciones para Android tienen la aprobación de Google, se pueden distribuir de diferentes maneras.

Esto se debe a que Google tolera la carga lateral de aplicaciones a través de otras vías, algo que Truth Social ya había ofrecido, la aplicación como una descarga directa. Esta misma opción había sido aplicada por otras aplicaciones, como Parle, para eludir los bloqueos.

¿Cómo se logró la aprobación de Truth Social?

Google le comunicó a Axios que la app había acordado hacer cumplir las políticas contra algunas formas de contenido. Así, Truth Social se comprometió a luchar contra las publicaciones que incitan a la violencia para poder obtener la aprobación.

Lo que no trascendió es la estrategia que se aplicará desde la app de Donald Trump para luchar en contra de los mensajes violentos y el discurso de odio. Precisamente esta es una de las características que identifica a Truth Social, no tener reglas contra el odio. No obstante, las reglas de Google para el contenido, prohíben explícitamente todo contenido que incite al odio.