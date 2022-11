Tumblr ahora permite desnudos pero no contenido sexual explícito

Tumblr, la plataforma de blogs, ha realizado una actualización importante en sus políticas de comunidad: en adelante permitirá desnudos. Eso sí, la red social pone la línea con las escenas de sexo explícitas.

La actualización llegó después de que muchos de los usuarios pidieran a Tumblr contar con reglas más claras para el contenido sexual que abunda en la plataforma. Con el cambio más reciente, la plataforma permite que permanezcan al aire muchos blogs dedicados a explorar el desnudo a través de arte o contenido erótico, pero al mismo tiempo responde a aquellos preocupados por los blogs que promueven contenido explícito.

“Ahora damos la bienvenida a una gama más amplia de expresión, creatividad y arte en Tumblr, incluido el contenido que representa la forma humana (sí, eso incluye la forma humana desnuda). Por lo tanto, incluso si sus creaciones contienen desnudez, temas para adultos o temas sexuales, ahora puede compartirlos en Tumblr usando la Etiqueta de la comunidad adecuada”, lee la publicación en el blog de Tumblr.

¿Qué tipo de imágenes se permiten ahora en Tumblr?

Dentro de la nueva política de contenido de Tumblr, son permitidos los contenidos que incluyan: texto, imágenes o videos que tengan desnudos, lenguaje ofensivo, temas sexuales y temas maduros.

Por otro lado, cualquier representación de actos sexuales así como contenido que esté muy concentrado en los genitales no están permitidos. Tumblr se ha adelantado a los graciosos y ha aclarado que las representaciones de actos sexuales en obras de museo o exposiciones con una temática adulta podrán ser publicadas.

En años recientes el contenido erótico ha tomado un impulso enorme. Plataformas como Only Fans demostraron que cualquiera puede monetizar el desnudo y que no siempre tiene que ser a través del sexo explícito. Aunque este descubrimiento también creó problemas para las redes sociales en las que estos creadores querían publicitarse, pero no eran permitidos los desnudos.

El problema, por supuesto, radica en la moderación. La mayoría de las plataformas prohíben de entrada los desnudos debido a las denuncias existentes sobre contenido pornográfico no autorizado (Revenge porn, por ejemplo). La desnudez y otros tipos de material para adultos son generalmente bienvenidos.

Por desgracia, aquellos que esperen promover este contenido todavía no lo podrán hacer a través de Tumblr: los usuarios no pueden publicar enlaces o anuncios en redes de afiliados para adultos (entre los que se incluye a plataformas como Only Fans), tampoco pueden anunciar “servicios eróticos o de acompañantes’'.

Otra aclaración es que no pueden publicar contenido que ‘promueva la pedofilia’, incluido el contenido “sexualmente sugerente” con imágenes de niños.