‘Un Mundo Extraño’, uno de los peores estrenos de Disney

¿Ustedes ya fueron a ver Un Mundo Extraño? Si las cifras de taquilla son correctas, la respuesta seguramente es que no. La cinta animada más reciente de Disney tiene el vergonzoso récord de ser el filme con peor taquilla en la historia de Walt Disney Animation. Quizás por esto es que Disney en estos momentos quiere mirar si el filme recibe una segunda oportunidad por streaming y esta semana anunció que llegará el próximo 23 de diciembre a Disney Plus.

El fracaso de esta película es un caso interesante, incluso dentro de Disney. El largometraje solo logró recolectar en la taquilla de Estados Unidos 30,4 millones de dólares y de manera global 53,4 millones de dólares. Estos resultados están muy por debajo de las expectativas del estudio e incluso están por debajo de las primeras películas post pandemia que llegaron cuando la asistencia a las salas era bastante tímida.

Y quizás la mayor sorpresa de estos resultados está en que Un Mundo Extraño no recibió malas reseñas. De hecho, la película tiene una calificación de 74% en Rotten Tomatoes. La mayoría de críticas llaman la atención a la falta de propuestas nuevas o algún elemento interesante en el filme, pero no califican la película como una ‘mala’ necesariamente.

El principal problema de Un Mundo Extraño parece ser que Disney tomó la decisión de no promover el filme. Es posible que muchos de ustedes ni siquiera supieran de la existencia del mismo. Mientras que el estudio suele dedicar campañas de meses a las películas de Pixar o incluso a cintas exclusivas para su plataforma de streaming (por ejemplo, Desencantada), Un Mundo Extraño pasó de largo en el radar de muchas familias buscando qué ver en noviembre y diciembre. Es una decisión extraña porque esos meses el estudio tampoco tenía mucha competencia en cartelera.

¿Vale la pena ver ‘Un Mundo Extraño’?

La respuesta corta es que sí. El filme quizás no sea la propuesta más brillante en el catálogo de filmes animados de Disney e incluso puede fallar en un año en el que hemos visto otras cintas animadas mucho más interesantes. Pero quizás se entiende la razón por la que el estudio decidió no apostar por el éxito del filme en taquilla porque no hay mucho de qué hablar. Es una película divertida, con buena animación, bromas familiares y una ruta que no sorprende.

La premisa de Un Mundo Extraño lee lo siguiente: “Los Clades son una familia conocida en todo el mundo, todos ellos son unos exploradores de mundos célebres. Un día, todos juntos, llegan a un nuevo lugar nunca pisado por nadie. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y amenaza fracasar debido a las abundantes peleas entre los miembros de la familia”.

La cinta llegará el próximo 23 de diciembre, con lo que pinta perfecta para añadirla a la lista de filmes para ver en familia el 24 o 25 de diciembre.