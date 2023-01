Usuario se puso de ‘chistosito’ en YouTube y ahora enfrenta serios líos con la plataforma

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Un usuario logró hacer pasar un video por el primero presuntamente publicado en YouTube, una falsificación que la plataforma ya investiga y que ha corregido tras actualizar la fecha real de publicación de este otro contenido.

El video más antiguo publicado en YouTube recibe por título ‘Me at the zoo’ y fue uno de los fundadores de este servicio de Google, Jawed Karim, quien lo subió a este servicio el 23 de abril de 2005 desde la cuenta verificada @jawed.

En él aparece Karim frente a la cámara y con un grupo de elefantes a sus espaldas y tiene una duración de apenas 19 segundos, así como una baja calidad de imagen, ya que solo es posible escoger entre una configuración de 144p y 240p.

Recientemente, otro usuario que se hace llamar @enn logró falsificar la fecha de publicación de un video a fin de hacerlo pasar por el primero subido a la plataforma. Concretamente, el 5 de abril de 2005.

Kimberly Taylor, portavoz de la plataforma, se pronunció al respecto. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Este otro se titula ‘Welcome to YouTube!!!’, tiene una duración de 48 segundos y únicamente contiene una imagen con un gráfico de baja resolución en el que aparece el logo de la plataforma y referencias a sus fundadores. Además de Karim, también se incluye el apellido de los otros dos creadores de la plataforma, Chad Hurley y Steve Chen.

Si bien la plataforma ya ha restablecido y actualizado la fecha de publicación de este video, The Verge ha adelantado cuáles han sido los detalles que demostraban que no se trataba del primer video de la plataforma.

En primer lugar, puntualizó que el video publicado por @enn contaba con el indicativo ‘El chat en vivo está deshabilitado para este estreno’, una funcionalidad que aún no existía en 2005, por lo que el usuario no habría podido introducirla en la fecha en la que presuntamente lo subió.

Se desconoce qué podría pasar con el usuario que se hace llamar @enn (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

YouTube introdujo la capacidad de transmisión en directo en la plataforma en 2011, mientras que desplegó la opción de estrenar videos en 2018, tal y como recuerda 9to5Google.

Otro dato que demuestra que ‘Welcome to YouTube!!!’ se subió posteriormente a ‘Me at the zoo’ es la fecha de creación de la cuenta de @enn, el 4 de septiembre de 2005, es decir, unos meses después de subir presuntamente ese video pionero.

Por su parte, YouTube reconoció el problema, aunque no ha dado detalles sobre qué es lo que ha podido suceder para que este usuario hiciera pasar un video cualquiera como el primero en subirse a la plataforma.

“Estamos al tanto de un problema que permitió cambiar la fecha de carga de este video y estamos trabajando en una solución”, comentó la portavoz de YouTube, Kimberly Taylor, quien ratificó que el video más antiguo de la plataforma es el publicado por Karim.

YouTube ofrecerá televisión gratis por streaming

En los últimos días se conoció que YouTube está llevando a cabo pruebas con un nuevo centro de canales de televisión vía streaming, el cual pretende ser gratuito, pero con publicidad.

Esta nueva herramienta, la cual pretende llegar en los próximos meses, tiene principalmente el foco en el mercado estadounidense, con el propósito de competir con las demás plataformas que ofrecen este tipo de servicio, es decir, Pluto TV, Roku TV, entre otras.

De acuerdo con el medio de comunicación The Wall Street Journal, Google se encuentra en conversaciones con diferentes compañías, con el objetivo de incluir alguno de sus canales y películas dentro de YouTube. Además, se manifestó que este servicio no sería independiente, sino una integración de canales de streaming en la plataforma.

Se espera que este servicio esté disponible a finales de este 2023. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según el portal Xataka, las pruebas se estarían realizando con un grupo reducido de usuarios, para así medir el interés de los espectadores y calificar los contenidos que más destacan entre una potencial audiencia.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que YouTube mira la posibilidad de tener canales de televisión entre sus servicios, ya que en noviembre de 2022 llegaba Primetime Channels, un servicio restringido a Estados Unidos y que comenzó a operar de forma preliminar.

En este catálogo, los usuarios podrían disfrutar de canales como Showtime, Starz o AMC+; sin embargo, también se lograba entrar a un amplio catálogo de películas.

El plan de YouTube es ofrecer, además de los servicios mencionados, una televisión con publicidad dentro de su propia plataforma, la cual se pretende esté abierta a todos los usuarios de la plataforma y seguir aumentando los ingresos.

*Con información de Europa Press