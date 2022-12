Westworld y otros shows saldrán del catálogo de HBO Max muy pronto

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque Westworld nunca tuvo los niveles de popularidad de otros éxitos de HBO como Game of Thrones, la serie era considerada como uno de los pilares de contenido de su programación. La cancelación antes de su quinta temporada también sorprendió, considerando que se esperaba que esta última temporada diera cierre completo a su historia.

Westworld no es la única serie que saldrá del catálogo de HBO Max. De acuerdo con Deadline, otro show que abandonará el servicio de streaming es The Nevers, la serie/drama victoriano de Joss Whedon. Si la información de Deadline se confirma, el motivo por el que las series están abandonando la plataforma no está en un desempeño pobre o en una actualización de su catálogo: tiene que ver con un recorte de gastos en preparación a la fusión con Discovery. Es una estrategia algo confusa para los usuarios, pero se resume en dos puntos.

La primer razón es reducir costos. Cancelar una serie tiene costos para la cadena. Algunos de sus actores contaban con contratos, así como los equipos de preproducción. Los directores y guionistas ya estaban trabajando en el show para su quinta temporada. De acuerdo con información obtenida, cancelar Westworld antes de su quinta temporada le costó al estudio más de 10 millones de dólares. El eliminar la plataforma de su servicio de streaming reduce el valor de mantenerlos.

La idea errada que muchas personas pueden tener es que sostener una serie dentro de una plataforma no cuesta. Sin embargo, el tener un show dentro de HBO Max significa que la compañía debe pagar costos residuales a ciertas personas (usualmente miembros del elenco). El eliminar estos títulos de la plataforma lo que permite es cortar por lo sano este dinero.

La segunda razón es la nueva idea de tener plataformas de streaming con anuncios. Warner está apostando a los servicios tipo FAST (free ad-supported streaming televisión), que se traducen en un modelo que permite a los usuarios el ver contenido sin algún tipo de suscripción, pero a cambio cuenta con anuncios obligatorios. Otra manera de describirlo sería como ‘la TV, pero a través de streaming’.

David Zaslav, el nuevo CEO de Warner Bros, estaría muy enfocado en integrar la mayor cantidad de productos dentro de otras plataformas FAST en vez de depender de los ingresos por suscripción en HBO Max. Este sería el destino final de series como HBO, destinadas a monetizar a través de anuncios.