WhatsApp dice que Reino Unido quiere matar el cifrado de mensajes

El jefe de seguridad de WhatsApp ha dedicado sus últimas declaraciones a los ministros del Reino Unido. Puntualmente, alertó que la ley de seguridad en línea que adelanta el país “pone en riesgo la seguridad de miles de millones de usuarios, incluyendo los propios departamentos del Gobierno”, dijo Will Cathcart, jefe de WhatsApp en Meta.

Los planes de anular la tecnología de encriptación de las plataformas tendrían consecuencias importantes para la seguridad de las comunicaciones de los usuarios, pero además para las mismas comunicaciones en el país. Además, la decisión de Reino Unido respecto a esta tecnología también tendría una consecuencia importante para el resto del mundo, porque daría ánimos a regímenes autoritarios para espiar.

En una entrevista para el Financial Times, Will Cathcart dijo que “si el Reino Unido decide que está bien que un gobierno se deshaga del cifrado, hay gobiernos en todo el mundo que harán exactamente lo mismo, donde la democracia liberal no es tan fuerte”, y en estas regiones hay serias preocupaciones sobre derechos humanos.

Cathcart aseguró que existen muchas más formas de proteger a los niños que usan la plataforma de mensajería instantánea y esto sin comprometer la tecnología de seguridad de toda la internet. Estas declaraciones del jefe de WhatsApp llegan en un momento en el que esta ley insignia de Reino Unido están en pleno debate. Por un lado, se afirma que servirá para hacer un internet más seguro, mientras los opositores critican que se proponga que las apps y servicios en línea bloqueen el contenido “legal pero dañino”.

A juicio de Will Cathcart existe una presión importante sobre el Gobierno británico para debilitar la seguridad de las apps. De hecho, considera que los gobiernos del mundo deberían presionar más a las empresas de tecnología para que incrementen la seguridad de sus comunicaciones. Esto lo justificó en vista de que los delitos cibernéticos están en aumento a nivel global.

Tal como está la propuesta de ley, obligará a las empresas como Google, Meta y Twitter a escanear y eliminar proactivamente el contenido dañino de sus plataformas. Estas mismas empresas han dicho que no es posible buscar contenido dañino, como pornografía infantil, sin comprometer la seguridad en toda la red.