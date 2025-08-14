Tecnología
X, la red social de Elon Musk, sufre caída en su servicio este 14 de agosto: fallas en web y ‘app’ afectan a usuarios
Redes sociales como WhatsApp e Instagram también han experimentado interrupciones en las últimas horas.
X, la plataforma propiedad del magnate tecnológico Elon Musk, ha experimentado fallas durante este jueves, 14 de agosto. Según un informe del servicio de monitoreo en tiempo real Downdetector, los principales problemas reportados afectan al sitio web (22 %), a la conexión con el servidor (17 %) y a la aplicación móvil (61 %).
No es la única red social que ha enfrentado interrupciones, ya que WhatsApp e Instagram también han registrado inconvenientes a lo largo del día, según el mismo portal especializado. Cabe recordar que el 13 de agosto, WhatsApp también sufrió una caída que afectó a los usuarios.
Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre las causas detrás de estas fallas, pero de acuerdo con los registros, X ha comenzado a estabilizarse progresivamente, permitiendo a los usuarios retomar la navegación sin mayores problemas. Las ciudades más afectadas en Colombia fueron Medellín, Cali y Bogotá.
Por su parte, WhatsApp, propiedad de Meta, también ha experimentado interrupciones en varias regiones del país. Las ciudades Barranquilla, Medellín, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Cali, Pasto, Cartagena y Bogotá han sido las más impactadas por la intermitencia del servicio.
Se espera que los usuarios de las tres redes sociales puedan acceder a ellas con normalidad en breve, sin caídas ni fallas que afecten la experiencia. No obstante, cuando ocurren estos problemas, es fundamental que los internautas sepan cómo reaccionar e identificar si se trata de una caída generalizada o si es un problema técnico relacionado con su red de internet o dispositivo.
¿Cómo saber si las redes sociales están fallando?
Imposibilidad de acceder a la plataforma
Las personas pueden encontrar mensajes de error, pantallas en blanco o tiempos de carga extremadamente largos al intentar ingresar a sus cuentas. Este tipo de problemas suele ser causado por fallos en los servidores de la red social o problemas de infraestructura.
Errores en el inicio de sesión
Otro indicio común de una caída es la imposibilidad de iniciar sesión. Al ingresar, sus credenciales pueden recibir mensajes como ‘Error de autenticación’ o ‘La sesión no se pudo iniciar’.
Interrupciones en funciones principales
Las redes sociales ofrecen diversas funciones, como la publicación de contenido, el envío de mensajes directos y la interacción con otros usuarios. Si alguna de estas funciones no se ejecuta correctamente, es probable que se trate de una caída parcial de la plataforma.
Problemas con las notificaciones
Las notificaciones son esenciales para los usuarios de redes sociales. Si estas dejan de recibirse, como nuevos mensajes, comentarios o interacciones, puede tratarse de un fallo técnico en la plataforma.
Desempeño lento o intermitente
Un servicio lento o con fallas intermitentes es una clara señal de que la red social está enfrentando una caída parcial. Los internautas pueden notar que las páginas cargan lentamente o que las publicaciones no se actualizan de manera oportuna.