Xbox transforma la experiencia ‘gamer’ con funciones inteligentes para jugar sin interrupciones en PC y consola

Se ha mejorado la experiencia de juego al permitir que los usuarios accedan y retomen fácilmente sus partidas desde cualquier dispositivo.

Redacción Tecnología
29 de agosto de 2025, 7:39 p. m.
Xbox ha anunciado nuevas funciones para mejorar la experiencia de juego. | Foto: Getty Images

Xbox habilitó la sincronización del historial de juego entre dispositivos, lo que permitirá a los jugadores retomar sus partidas desde cualquier lugar, ya sea en consolas Xbox o en la aplicación de Xbox para PC.

La marca de videojuegos de Microsoft comenzó a probar esta función el mes pasado con los miembros del programa Xbox Insiders. Ahora, se prepara para extenderla a todos los usuarios, según anunció en una publicación en su página web.

Gracias a esta actualización, los jugadores podrán acceder a su historial de juego desde cualquier dispositivo, lo que permitiría una transición fluida entre pantallas, ya sea al cambiar de habitación o al continuar una partida en casa de un amigo.

El historial también mostrará los títulos disponibles en la nube, lo que significa que cualquier juego con soporte para la nube —desde clásicos de la Xbox original hasta exclusivos de Xbox Series X|S— estará disponible en un único lugar, independientemente de si se posee o se juega mediante Game Pass.

La caída del consumo gamer juvenil obliga a replantear estrategias en la industria.
Xbox ha anunciado la integración de Gaming Copilot (Beta) dentro de la Game Bar en Windows 11. | Foto: Getty Images

En consolas, estará accesible desde la sección Play history en la pantalla de inicio. En la aplicación de Xbox para PC, se podrá consultar en la sección ‘Más recientes’ de la barra lateral y en la pestaña ‘Play history’ dentro de ‘Mi biblioteca’.

Contexto: Día del Gamer: ¿por qué se celebra el 29 de agosto y cuáles han sido los juegos más importantes de la historia?

‘My Apps’, una nueva función para Xbox Insiders

Por otro lado, Xbox ha lanzado ‘My Apps’ para los miembros de Xbox Insiders. Esta nueva pestaña, disponible en la aplicación de Xbox para PC, facilita el acceso rápido a las aplicaciones más utilizadas.

Con esta funcionalidad, los usuarios podrán iniciar directamente navegadores, herramientas, tiendas digitales u otros lanzadores desde su biblioteca. La compañía ha indicado que comenzará con un conjunto limitado de aplicaciones, pero que planea ampliar el soporte progresivamente.

Tanto en ordenadores con Windows 11 como en portátiles, se busca optimizar la experiencia del usuario, permitiéndole “pasar menos tiempo buscando y más tiempo jugando”. Esta mejora se suma a la biblioteca de juegos unificada, que facilita la búsqueda, descarga e inicio de títulos desde múltiples tiendas, todo desde la aplicación de Xbox.

Xbox anuncia la llegada de nuevos videojuegos.
La función 'My Apps' tiene como objetivo reducir el tiempo que los jugadores dedican a buscar herramientas o plataformas externas. | Foto: Getty Images

Además, reveló que Gaming Copilot (en versión beta) ya está disponible en la Game Bar de Windows 11 para los usuarios inscritos en la PC Gaming Preview. Esta herramienta se presenta como un “compañero de confianza”, diseñado para ayudar a superar desafíos y mantener la concentración en el juego.

Por último, la aplicación de Xbox para PC incorporó un nuevo modo de navegación optimizado para control, teclado y pantalla táctil. Se han añadido mejoras inteligentes para que la experiencia sea más intuitiva y similar a la de la consola.

Contexto: Nueva actualización de Microsoft Word: así funcionará el guardado automático de los documentos

Entre los cambios destacan nuevos atajos: el botón A para seleccionar, B para volver, Y para buscar. También se mejoró el comportamiento de los gatillos y bumpers, el desplazamiento es más ágil y se incluyó una memoria de enfoque más eficiente entre secciones.

*Con información de Europa Press.

