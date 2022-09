Zoom se reinventaría con apps de correo electrónico y calendario

Zoom está buscando alternativas para evitar que esta plataforma, una de las más beneficiadas con la pandemia, comience a quedar en el olvido. Para ello, un equipo de la compañía estaría trabajando en algunas alternativas como una app para correo electrónico y otra app de calendario.

Hasta ahora, Zoom no ha visto mayores afectaciones y le está yendo mejor que a la mayoría de las demás plataformas. En el último trimestre, recaudó 1.100 millones de dólares. Sin embargo, la compañía quiere diversificar su negocio con Zmail y Zcal, dos apps que entrarán a formar parte de los servicios que tiene la plataforma.

Según las primeras informaciones conocidas, este anuncio podría ser oficial para el mes de noviembre, aunque según The information, desde hace dos años la empresa ha venido desarrollando sus propios clientes de correo electrónico y de calendario. El replanteamiento del modelo de negocio de Zoom se fundamenta en la duda razonable de si el mundo necesita otra plataforma de productividad. En la actualidad existen varias y todas ofrecen servicios muy similares.

Seguramente la compañía está viendo estas aplicaciones como una salvación para su permanencia. A pesar de los buenos resultados trimestrales, lo cierto es que se han detectado procesos de crecimiento más lentos de lo habitual, esto ha provocado que los niveles de las acciones de la empresa estén cayendo a niveles que no se veían sino hasta antes de la pandemia. De la misma manera, Zoom se tiene que enfrentar a lo que ya han hecho otras cuando compiten con gigantes como Google y Microsoft.

La desventaja de Zoom radica en que, a diferencia de otras, no hace uso de la aplicación junto con Workspace y Office 365. Estas dos suites se integran de manera casi perfecta y pueden cubrir en gran medida las necesidades de productividad de los empleados. En un mercado que está saturado, con empresas buscando la forma de reducir costos, el ingreso de Zoom parece no ser tan ideal. No es fácil visualizar cómo su servicio de Zmail y de Zcal podrán destronar o quitarle clientes a competidores como Google o Microsoft que llevan años puliendo Gmail y Outlook para sus clientes.