Foto: En la ficción, Pío XIII es el primer papa estadounidense de la historia que asombra al Vaticano con su carácter explosivo, lenguaje soez y devaneos con mujeres. En secreto, es ateo.

En ellas, Law, uno de los actores más admirados de Hollywood, encarna al líder religioso, pero no revestido de pies a cabeza, como los fieles están acostumbrados a ver a los vicarios de Cristo, sino con un diminuto traje de baño y luciendo su formidable musculatura.

“Ni siquiera en la ficción el papa puede ser representado de manera tan impúdica”, “eso no parece un papa sino un actor porno”, señalaron feligreses de una parroquia en España. Y de este corte son los múltiples mensajes que han circulado en periódicos, sitios web católicos y en las redes sociales, condenando el rol de Jude.?

Las imágenes corresponden al rodaje en Venecia de The New Pope, como se titula la nueva serie que, de acuerdo con su director, Paolo Sorrentino, no es una continuación de The Young Pope, sino “una segunda serie escenificada en el papado moderno”.

Eso y la participación de John Malkovich en el reparto son lo único que se sabe hasta ahora de la producción, cuyo estreno se prevé para finales del año.

Como quiera que sea, no hay duda de que con imágenes así Jude seguirá despertando la indignación de los más conservadores, pero también el apetito de sus millones de admiradoras.

