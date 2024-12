Un poco de picante favorece la salud cardiovascular, según constataron expertos de Instituto Neurológico Mediterráneo en un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology. En una muestra con 23.000 italianos, los científicos comprobaron que consumir ají cuatro veces a la semana o más genera 44 por ciento menos probabilidades de morir de enfermedad coronaria. Aún más drástico fue el impacto en el riesgo de morir a causa de derrame: menos de 60 por ciento. Vieron este beneficio aun cuando los participantes tuvieran sobrepeso, hipertensión y riesgo de diabetes. Según Marialaura Bonaccio, directora del trabajo, el ají tendría un efecto protector en el corazón gracias a las características antiinflamatorias y analgésicas de la capsaicina, el ingrediente que le da el sabor picante.

SALUD FEMENINA

Las hormonas y el riesgo de cáncer