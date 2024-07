Tiro al blanco

Un grupo de profesionales que lidera un movimiento ciudadano por el voto en blanco, tiene sufriendo a los candidatos a la Alcaldía de Cartagena. Ellos, que no pasan de los 30 años, se idearon una campaña sencilla que consiste en enviar correos electrónicos a sus amigos y familiares con un mensaje escueto invitándolos a votar en blanco en las próximas elecciones del 30 de octubre.



Es el primer paso de una campaña que tiene hablando a los cartageneros en las esquinas y plazas y que ha convertido al voto en blanco en uno de los candidatos más fuertes de la controvertida campaña política al primer cargo de Cartagena.



El mayor impacto se generó cuando la semana pasada pegaron unos carteles mortuorios en las paredes de la alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y la Universidad de Cartagena, declarando una guerra simbólica a la clase política de la ciudad. "No deje morir a la ciudad, vote en blanco".



Desde entonces, en las principales emisoras y medios impresos de la ciudad no se habla de otra cosa. Los candidatos y sus propuestas han pasado a un segundo plano. Algunos, como el aspirante independiente Luis Yarzagaray, han dicho que temen que esta campaña afecte a los candidatos que no tienen maquinaria política.



"El movimiento ha ido creciendo porque en la ciudad ronda el descontento con su clase dirigente", le dijo a SEMANA Ramiro, uno de los promotores del voto en blanco. Ellos han preferido guardar el anonimato para no convertirse en los protagonistas de la campaña. Una de ellas ha sido que después de enviar el email muchos cartageneros han asumido la campaña reenviándolo a amigos y familiares, además fotocopiándolo y repartiéndolo en calles y universidades en donde ha tenido una especial acogida.



Fue tanto el impacto que en los primeros cuatro días al correo votoenblanco2005@yahoo.com han llegado por lo menos 1500 mensajes de apoyo a la campaña. "El servidor nos envió un mensaje pidiéndonos que cerráramos la cuenta porque estaba saturando el correo", asegura Armando, otro de los promotores de esta campaña. "El movimiento ya no es de nosotros, es de la gente que ha demostrado su inconformidad con la clase política que ha dirigido la ciudad."



Lo que intentan con esta campaña es que el voto en blanco logre la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 30 de octubre, para que los actuales candidatos queden inhabilitados y el Presidente de la República nombre un alcalde encargado hasta que se cite a nuevas elecciones en las que se decida el nombre del nuevo alcalde.



Rocío Corena es una joven empresaria a quien le llegó uno de estos mails. Ella lo envió a toda su lista de correos pensando que con eso contribuiría a movilizar a amigos y familiares. "Es una manera de protestar, de expresar nuestro descontento con la forma cómo han manejado nuestra ciudad en los últimos 10 años". Como ella, muchos cibernautas han ofrecido apoyo o dinero a la causa del voto en blanco. Jaime Dávila Pestana también inició su campaña particular por el voto en blanco. "Hemos hablado con amigos para cambiar las costumbres políticas de la ciudad y yo propuse el voto en blanco como opción y tuve receptividad. No he sido el único que lo pensó".



La campaña ha recibido toda clase de propuestas de ayuda económica. Pero sus promotores las han rechazado argumentando que caerían en las mismas prácticas de los candidatos de las maquinarias políticas. En este sentido, uno de sus propósitos es reclutar una serie de voluntarios para que la Organización Electoral les reconozca la veeduría de las elecciones. "Nos han ofrecido apoyo, pero no recibimos dinero. Si quieren ser voluntarios tiene que poner de su bolsillo para sus propias acciones", señala Ramiro.



El próximo paso es una campaña impresa con pasacalles, volantes, afiches e involucrar a universidades para que se geste un foro. Luego organizar una caravana o un encuentro masivo para llamar la atención de los medios de todo el país. La han llamado la "cuarentena política", que comenzará 40 días antes de las elecciones y con lo que se pretende que la organización electoral los reconozca como uno de los actores de la contienda electoral.



Una de las costumbres que van a intentar combatir es la compra y venta del voto. "Le estamos diciendo a la gente que haga valer su derecho al voto, que no se dejen comprar con 20 mil pesos o una botella de ron", indican.



La opción del voto en blanco ha despertado el interés de columnistas como Óscar Collazos y el ex magistrado Carlos Villalba Bustillo que han visto en él una opción para enfrentar la baja calidad de los candidatos y las pocas propuestas para recuperar la ciudad.



Para los promotores del voto en blanco el descontento en la ciudad se ha visto reflejado en el alto nivel de desaprobación que tiene en la opinión pública la gestión del actual alcalde Alberto Barboza. Ramiro explica que hay problemas que son visibles y que en 15 o 20 años no han sido solucionados, como el deterioro de la seguridad, el desempleo, el mal estado de las vías y el hambre. "A veces preguntamos por dónde se mete el alcalde que no ve esos problemas. Entonces también vemos que no hay una cultura ciudadana que proteste y le haga sentir al alcalde que su gestión no ha sido la adecuada", dice.



En Cartagena esperan que la solución no solo sea "neutralizar" a los candidatos que no llenan las expectativas de la ciudadanía sino que se empiece a dar un debate sobre cómo cambiar las costumbres políticas que han enrarecido el clima electoral de la Heroica y que sus políticos empiecen a responder a los problemas que tienen la ciudad sumida en una de sus más graves crisis.



* Corresponsal de SEMANA en la Costa Caribe