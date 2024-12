En este cuarto de siglo de historia de Rock al Parque, hay miles de postales increíbles. Desde curiosas, como la granizada que en 2007 hizo que se cancelara una de las jornadas, hasta algunas rituales, como los ‘pogos’, de decenas de miles que, antes de entrar, soportaron requisas de los pies a la cabeza . Pero, sobre todo, se recuerdan espectáculos como los de Morfonia o el de Policarpa y sus viciosas compartiendo tarima en el parque Olaya Herrera; o el asombro que produjo la primera aparición de la poesía oscura de Robi Draco o la energía incontenible del Superlitio de los años noventa. También hay sensaciones: sentir la Plaza del Simón Bolívar temblar con Pachuco de La Maldita Vecindad o durante el concierto de La Pestilencia; llorar, con Déjate caer de Los Tres y toque de Charly García. Brincar al son funk de Illya Kuryaki and the Valderramas y descubrir actos de fusión alucinante como Jupiter & Okwess. Y claro, ser testigos de Apocalyptica hechizando la plaza con sus violonchelos (en la foto arriba) .

El festival había anunciado desde 2018 su aniversario para el mes de noviembre de 2019 pero adelantó sus fechas para el 29, 30 de junio y el 1 de julio. Para estas, presentó un cartel que despertó la atención de muchos que habían dejado el evento en el retrovisor. Reclutó a figuras rutilantes e históricas como Fito Páez, músicos premiados y visionarios como Gustavo Santaolalla, una cuota femenina liderada por la talentosa Rita Indiana, y la inclusión de Juanes, que parecía no tener cabida en esta fiesta. Se suma una cuota pesada con bandas como Deicide, conciertos intrigantes como el de The 5 6 7 8’s de Japón, y tres funciones para padres e hijos, el domingo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, por cuenta de 31 Minutos, espectáculo del inteligente programa de títeres chileno. Se suman bandas distritales, bandas de Medellín, de Pasto, y una serie de shows especiales de Odio a Botero, Pornomotora, Under Threat, The Klaxon, La severa matacera y Pedrina.