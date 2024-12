Según Torrenegra, en el libro cuenta no solo su experiencia con la implementación del trabajo remoto, sino que también compartirá una serie de recomendaciones para tener éxito en la puesta en marcha de esta modalidad. Así mismo, acompañará la narración con las experiencias de varios empresarios que han sabido administrar sus compañías en la distancia .

La publicación llega en un momento particular de la historia humana en donde a causa de la pandemia cientos de miles de ciudadanos del mundo tuvieron que experimentar por primera vez lo que es trabajar desde casa o desde un lugar ajeno a la acostumbrada oficina. Y en el que además en países como Colombia se está discutiendo sobre la necesidad de regular esta modalidad de trabajo.

Él es uno de los emprendedores nacionales más reconocidos no solo por su participación en la serie de televisión de inversionistas Shark Tank Colombia, sino también por su éxito con las empresas que ha fundado a lo largo de su carrera como lo son Torre, Voice123 y Bunny Studio.

“El trabajo remoto implica muchas cosas que hay que hacer y que intenté condensar en estas 200 páginas. Aún hay muchas cosas para aprender y detalles que los líderes y empresas deben tener en cuenta para trabajar remotamente”, dijo.

Para el empresario si bien la pandemia aceleró la adopción del trabajo a distancia, aún hay muchas cosas por trabajar en especial la capacidad de los líderes empresariales de dirigir y operar con un equipo remoto.

De hecho, Torrenegra asegura que “no todo el mundo está acostumbrado y preparado” para esta nueva realidad, por lo cual, si a futuro esta tendencia se mantiene, habrá que hacer algunos cambios de raíz.

“Estamos acostumbrados a los jefes tradicionales que miden a sus trabajadores por cuántas horas calientan sus sillas. Ahora con la pandemia hay una sensación para muchas personas de que trabajar a distancia no es bueno, y no es así. Tenemos esa sensación porque nos vimos obligados a trabajar de esta manera sin disfrutar algunos de los beneficios que esta modalidad trae, y segundo si se han tenido malas experiencias es porque los jefes no saben liderar remotamente”, afirmó Torrenegra.