10 consejos para optimizar su perfil de LinkedIn

Las peores opciones son aquellas en las que no se vea claramente su rostro. No use fotos con gorros, lentes de sol o cualquier objeto que pueda cubrir parcial o completamente su rostro. Tampoco en fiestas, cumpleaños, haciendo deportes, con más personas o en eventos personales. Con fondos, paisajes o elementos que puedan distraer o quitar la atención, o de cuerpo entero, de espaldas o mostrando sólo una parte del cuerpo (ej. sólo el brazo). No use fotos mostrando objetos, animales o niños.