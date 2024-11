7 claves para superar una crisis

Es cierto que las crisis no son sinónimo de motivación y que muchas veces lo que realmente queremos es tirar la toalla, pero entre el éxito y el fracaso está la perseverancia y la resiliencia.

Es normal tener miedo

No se avergüence si una situación nueva, crítica o imprevista le genera miedo y confusión, es normal y no es el único que se siente de esa manera. Por naturaleza, los seres humanos temen a lo desconocido por que no tiene una solución inmediata para enfrentar la situación.

Lo importante en este punto no es no sentir miedo, sino aprender a controlarlo y no permitir que lo paralice para tomar buenas decisiones. Debe tener la capacidad de despejar su mente y pensar con claridad para encontrar la luz al final del túnel.

Cambie el chip

Pensar todo el tiempo en los aspectos negativos sólo va a hacer que se agobie más y no lo va a llevar a encontrar una solución apropiada. Si cambia la forma en la que percibe la crisis podrá reflexionar sobre cómo influir de manera positiva en quienes lo rodean y en la situación en sí misma.