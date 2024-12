8 consejos para tener éxito en sus entrevistas de trabajo

Tippin considera que la capacidad para responder preguntas frente a una persona o panel puede lanzar o frustrar una carrera profesional. Por lo tanto, no permita que el nerviosismo o el atuendo incorrecto arruinen sus posibilidades de conseguir el empleo que deseas.

Conseguir el trabajo de sus sueños puede ser difícil, en especial cuando no tiene idea de qué es lo que buscan los empleadores y cuando se toma en cuenta que el mundo de las contrataciones —tanto en empresas grandes como pequeñas—, es un negocio que cambia rápidamente.

No vaya a su entrevista a ciegas. Averigüe quién le hará las preguntas y aprenda todo lo que pueda sobre ellos. También conozca a fondo la compañía: ¿en qué consiste el trabajo que hacen? ¿De cuánto son sus ganancias anuales? ¿Quién está a cargo de qué? ¿Qué posición ocupa en al industria? ¿Quiénes son los competidores clave?

Aunque la compañía tenga una política de permitir la ropa informal, los empleadores no esperarán que asista a la entrevista mal vestido . De hecho, los expertos en contratación recomiendan que opte por un vestido formal o un traje y corbata.

Virginia Eastman, quien fue experta en reclutamientos laborales, recuerda por ejemplo cuando entrevistó a un hombre que aspiraba a dirigir una empresa de medios: "Su mal olor y falta de higiene personal entraron a la habitación tres minutos antes que él". "Estaba muy mal vestido: calcetines que no combinaban, restos de comida en su solapa... y el peor peinado para disimular su calvicie". Está de más decir que no le dieron el trabajo.

Es algo que no siempre tomamos en cuenta, pero un posible empleador va a juzgarlo por la seguridad (o falta de) con la que saluda. Después de todo, es una de las primeras cosas que sucederán cuando entre en la habitación en la que será entrevistado. Un firme apretón de manos muestra que es alguien seguro de sí mismo y da la impresión de ser asertivo y profesional.

Para entrevistas más informales puede vestir una camisa blanca y pantalones o una falda. Asegúrese de que su atuendo esté bien planchado y listo desde la noche anterior para que no haya momentos de pánico a última hora. También evite comer sopa de tomate o cualquier cosa con alta probabilidad de mancharle de camino a su entrevista.

#6. No deje que los nervios arruinen su momento

#8. No pierda impulso

Véalo como una oportunidad de mostrar su personalidad y carisma. De mostrar qué lo hace destacar entre la multitud. No olvide hablar de lo mucho que significa ese trabajo para usted. Cuando esté por concluir la entrevista, reitere lo mucho que le gusta la empresa y lo agradecido que estaría por la oportunidad de trabajar ahí. Expresar entusiasmo podría diferenciarse de otros candidatos.

GETTY IMAGES / Aunque crea que la entrevista va mal, siga esforzándose hasta el final.

Aún cuando sienta que es imposible, que no hay forma de que le den esa oferta de trabajo, siga adelante. No dé por hecho que no se va a dar.

Incluso cuando esté convencido de que no le agradó al grupo de personas con el que habló, puede que esté totalmente equivocado. La siguiente respuesta que de podría ser la que estaban esperando, así que siga esforzándose y llegue hasta el final. Todo saldrá bien.

