9 habilidades de comunicación esenciales en el lugar de trabajo

No se puede evitar la comunicación en el trabajo, completar una tarea o un proyecto requiere el apoyo de todo el equipo , y sin una comunicación adecuada, las cosas no saldrán bien del todo.

Actualmente, sólo tener habilidades técnicas no es suficiente para tener éxito en el lugar de trabajo. No importa qué tan buen empleado sea o qué tan buena sea su forma de trabajar, su carrera prosperará en función de sus habilidades blandas.

La buena comunicación es el ingrediente clave para el éxito en el lugar de trabajo, pues crea equipos proactivos y efectivos. Por ello, los trabajadores en la era digital deben saber cómo transmitir y recibir mensajes de manera efectiva en persona, así como por teléfono, correo electrónico y redes sociales.

Estas son 10 habilidades de comunicación esenciales en el lugar de trabajo.

Saber escuchar

Saber escuchar es el primer paso para ser un buen comunicador. A nadie le gusta hablar con una persona que sólo se preocupa por comunicar lo suyo pero no se toma el tiempo de escuchar a otras personas.

Además, si no sabe escuchar, no podrá comprender qué es lo que le piden que haga, no podrá encontrar soluciones, ni aportar al equipo.

Tómese el tiempo de practicar la escucha activa, lo que implica prestar mucha atención a lo que dice la otra persona, hacer preguntas aclaratorias y reformular lo que dicen para asegurarse de que comprendió.