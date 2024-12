" Ayuda a conectarse ", explica el ejecutivo de mercadeo. No obstante, Mathure tiene claro sobre dónde se encuentra la línea que separa lo que debe compartir y lo que no: la información personal .

De esa forma, da la impresión de que no está prestando atención a lo que pasa a su alrededor . Aunque sí está oyendo. Algunas veces el ruido es un fastidio, cuando las conversaciones ocurren en voz muy alta y hacen que se desconcentre. Pero escuchar algunas conversaciones puede tener ciertos beneficios.

El escritorio de Varun Mathure se encuentra cerca de la cocina, en la agencia de mercadeo donde trabaja. Por ello , se encuentra al tanto de todo tipo de conversaciones que se desarrollan allí. Esto ocurre sin que sus compañeros parezcan darse cuenta. Y la verdad es que resulta natural, toda vez que Mathure lleva puesto permanentemente unos audífonos, aunque no siempre esté escuchando música.

No obstante, hay que agregar que no todo espionaje de conversaciones es necesariamente negativo . Hay una creciente tendencia que promueve la escucha intencional en estas oficinas abiertas , dado el tipo de información que circula continuamente, la cual debe ser captada por osmosis.

Por otra parte, espiar conversaciones implica que intencionalmente pone su atención directamente en lo que está frente a ti, algo que puede ser visto como malicioso . "Las personas tratan de no prestar atención cuando hay colegas hablando alrededor, pero básicamente tienen que hacerlo", dice Emberson.

Para la profesora Lauren Emberson, de la Universidad de Princeton, en EE.UU., desde el punto de vista sicológico se trata de un reflejo no intencional que se parece al llamado "efecto fiesta de coctel", por el cual las conversaciones que ocurren a su alrededor pueden distraerle de la charla que estás sosteniendo con una persona a tu lado.

Espiar las conversaciones de otros sugiere que el empleado va por la oficina buscando obtener información que no le corresponde. Mientras que escuchar casualmente a sus compañeros es una situación generada por la creciente tendencia a diseñar oficinas abiertas para trabajar.

Que le escuchen en la oficina puede ayudarte a construir sutilmente su marca personal: cuando otros lo oyen, prestan atención a lo que dice y aprenden cosas sobre usted. "Nos estamos desplazando hacia una cultura donde todo el mundo está intencionalmente compartiendo todo, frente a personas que están escuchando", explica Friedman. "Si asume que todo lo que vas a decir será escuchado, entonces será más fácil para usted cuando quieras expresar sus ideas".

Escuche con moderación

Desde una perspectiva profesional, ser descubierto espiando una conversación o incluso mencionar algo que supuestamente no debería saber puede ser altamente perjudicial. En ese sentido, Challenger advierte a los empleados que piensen muy bien antes de utilizar la información que obtienen.

"No quieres estar deambulando por ahí comentándole a las personas que escuchaste sus conversaciones. Es importante mantener la confianza de tus compañeros de trabajo", señala.

Y en un nivel personal, cambiar el foco de su atención hacia la conversación de otros puede crear pequeñas distracciones, haciendo que su concentración vaya de un lado a otro. El resultado, como evidencian investigaciones realizadas por Emberson, es que su ritmo de producción bajará. "Mientras más dividida esté tu atención, peor será para usted".

Para aquellos que tratan de dominar el arte de espiar con delicadeza, el consejo de Hillary Anger Elfenbein, profesora de la Universidad de Washington, es que menos es más. En sus investigaciones ha descubierto que, así como información expresada por colegas puede dar un beneficio en términos generales al saber los que ellos piensan, muchas veces el individuo puede sentirse paralizado ante el descubrimiento de información que no puede o no sabe cómo utilizar. "Tener información con la cual no puede hacer nada puede generar frustración y volverlo paranoico. Puede ser perjudicial", concluye Anger Elfenbein.

