Si tiene cifras para apoyar su pedido, es el momento de usarlos. Construya su discurso alrededor de sus alcances y de los datos del mercado. Valorice lo que haya aportado durante su experiencia laboral y, sobre todo, lo que todavía puede desarrollar. Finalmente, identifique posibles puntos débiles en su perfil que puedan ser usados en su contra y prepare argumentos. No entre en una lucha de poder, y permanece abierto a los acuerdos que puedan ser ofrecidos.

Por su parte, contar con información adicional, resultado de una preparación previa, es clave a la hora de presentar la solicitud. De acuerdo a la plataforma de estudios salariales, Show Me The Money, cualquier colaborador debe considerar los 6 siguientes pasos para pedir un aumento de sueldo y conseguirlo:

#2. Estructure el foco de la negociación: El foco debe ser siempre la empresa y no su vida personal. No defienda como argumento de la negociación sus problemas monetarios o personales. Debe considerar siempre los resultados de su gestión en la empresa y cuánto merece recibir por ellos. Para formular el requerimiento de aumento evite decir de forma frontal “Quiero un aumento”. Mejor comience con frases como: “¿Cómo evalúan mi productividad?”; “¿Cuál es la política salarial de la empresa?”; ”¿Existe la posibilidad de conversar una alza de mi salario?”.

#3. Muestre sus resultados: Los resultados de los últimos meses son muy importantes para defender su valor para la empresa. Sin embargo, éstos ya han sido compensados por hechos pasados. Por lo tanto, es recomendable comprometerse y demostrar cómo puede mejorar los resultados futuros de la compañía, dando como evidencia los resultados exitosos ya presentados. Es importante presentar resultados obtenidos y valores de mercado en los cuales pueda apoyarse.

#4. Preséntese en el momento ideal: Entender en que´ momento esta´ la compañía es fundamental. Cómo van los resultados, si están en expansión o reducción de costos. A fines de año gran parte de las empresas acostumbran hacer planeamiento para el próximo año, y puede ser un mejor momento para la negociación.

#5. Dé valor a su trabajo: ¿Que´ puede ganar la empresa ofreciéndole un aumento? Compare siempre el valor de su trabajo con sus competencias y compromiso con la compañía. Investigue en que´ puede mejorar para asumir nuevas responsabilidades. Una negociación involucra que ambas partes ganen.

#6. No se desanime: En el caso de que no logre un aumento, no se desanime. Siga entregando su mejor trabajo e investigue más a fondo cómo puede alcanzar un mejor sueldo.