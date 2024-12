Cómo trabajar y hacer un posgrado al mismo tiempo

Ten en cuenta los gastos asociados a transporte, materiales de estudio e incluso alimentación, pues no siempre contarás con el tiempo para comer en tu casa. Por tanto, es importante que diseñes un plan financiero que te permita cubrir todos los escenarios posibles.

Si conseguiste una beca para realizar un postgrado, felicitaciones: este es uno de los gastos más importantes para cumplir con tu meta pero no el único.

Algunas personas se ven indecisas ante la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo porque sienten que no cuentan con el dinero o el tiempo no les va a alcanzar y pueden fracasar en alguna de las dos actividades.

Habla con tu jefe sobre tu plan de estudios

No tengas miedo de decirle a tu jefe que empezarás a estudiar un postgrado. Si has hecho un buen trabajo dentro de la empresa, este no pensará que vas a descuidar tus responsabilidades y por el contrario, puedes disminuir un poco la carga laboral.

Recuerda que a las empresas les conviene que sus trabajadores estudien para que obtengan mayores competencias. Algunas permiten incluso una mayor flexibilidad horaria.

Revisa bien los horarios del programa que quieres estudiar

Normalmente los programas de postrado están diseñados para que no se cruce con las jornadas laborales normales.

No obstante puede haber algunos programas o clases que solo se dictan en las mañanas por eso es importante que la universidad que ofrece el programa te deje clara toda esta información, ya que o sino podrás tener inconvenientes a futuro.