"Este año ya me he tomado dos ‘días de resaca‘ después de salir con mis amigos y tres cuando he salido con los compañeros de trabajo". Ellie Entwistle tiene 19 años y trabaja en el departamento de relaciones púbicas de una agencia de marketing digital. Al igual que un número creciente de empresarios, su jefe ofrece condiciones flexibles de trabajo, incluyendo horarios adaptables y vacaciones ilimitadas.

Pero no solo eso: también permite que los empleados se tomen "días de resaca" durante los que pueden trabajar desde la comodidad del sofá de su casa o cama.

"Es un gran beneficio", le contó Ellie al programa de radio de BBC 5 Wake Up To Money.

"Se trata de ser honestos, de que las personas no mientan a sus jefes. En nuestro trabajo, las personas con hijos tienen un montón de beneficios, pero no hay ventajas estrictamente para quienes no los tienen. Por eso, esta flexibilidad es el beneficio para los que no tienen hijos".