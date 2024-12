Google es la compañía subsidiada por Alphabet Inc, la multinacional estadounidense que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Larry Page y Sergey Brin fueron quienes se unieron en 1997 para trabajar en el buscador que inicialmente se llamo BackRub.

De hecho, su motor de búsqueda es el sitio más visitado en la web, maneja un grupo grande de productos y servicios también conocidos por su uso masivo como el correo electrónico Gmail, el servicio de mapas, Google Maps y Google Earth, el sitio web de videos Youtube, Google libros, Google noticias, la red social Google plus y también lidera el desarrollo del sistema operativo de Android y Linux.

Sus dos fundadores son un ejemplo de emprendimiento y de éxito. Clasifican entre los 10 empresarios tecnológicos más ricos del mundo. Según Forbes, Larry Page contaba en 2016 con una fortuna de $39.000 millones de dólares, mientras que Sergey Brin tenía $38.200 millones de dólares.

El éxito de Google

Mucho se ha hablado del crecimiento de la compañía y de la estrategia que utilizaron estos dos magnates para lograr construir lo que es en la actualidad. Google ha sido el ejemplo de lo que muchas empresas y trabajadores esperan de una organización.

Un dato curioso: 10 grandes empresas que nacieron en garajes

El secreto de los buenos resultados de la compañía los revela Jonathan Rosenberg, ex vicepresidente senior de productos de Google y Erich Schmidt, ex presidente ejecutivo y ex CEO de la compañía, en el texto “Cómo trabaja Google”, básicamente se trata de tres puntos estratégicos expuestos por AltoNivel:

La cultura organizacional , que se trata de creer en el slogan de la empresa, el trabajo en equipo y las jerarquías horizontales en donde no haya supervisión gerencial y libertad para empleados.

La toma de decisiones, que implica un verdadero consenso es importante manejar un 80-80, invierta el 80% de su tiempo en las cosas que le producen el 80% de sus ingresos.

La comunicación e innovación , se trata del método por default, es decir, compartir todo, los empleados deben saber qué está sucediendo con la empresa, que está funcionando y que no.

Para trabajar en Google

Así como la compañía es conocida por su cultura organizacional, también se evalúa a los 3.000.000 de aspirantes que quieren hacer parte de esa “gran familia”. Dea cuerdo con World Economic Forum, esto es lo que debe tener un trabajador de la empresa:

Tener una "Googleactitud" : se podría resumir en ser emprendedor, trabajar correctamente en equipo y pensar por sí mismo. Si es de los que le gusta estar solo y esperar a que le digan qué debe hacer, es mejor que no lo intente.