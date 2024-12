Las preguntas inesperadas en una entrevista de trabajo

Las más extrañas

En los procesos deexisten varias etapas que inician desde el momento en que su hoja de vida es recibida, hasta cuando finalmente logra obtener la vacante que tanto esperaba. Y aunque muchas personas que pueden tener experiencia en estos procesos saben que las entrevistas son pasos particulares y que definen el fracaso o el éxito, en su mayoría, no todos estos encuentros son iguales.Por más de que usted tenga preparado "el cuento que le va a echar" a las personas que lo entrevisten, puede que siempre surjan situaciones extrañas o inesperadas para las que muy probablemente nunca se había preparado y que pueden ponerlo entre la espada y la pared, pensando rápido, paray que le dé puntos para obtener el puesto.Una publicación de QuintCareers explica que en algunos procesos hay personas que buscan realizar preguntas extrañas y raras que, lo que buscan es sacar a la persona de su sitio de comfort y afrontarlo a un panorama distinto para el que no está preparado, como puede ocurrir en la vida laboral.Y mientras hay preguntas que pueden tener una respuesta "adecuada" las otras simplemente examinan su capacidad de respuesta inmediata, sacando a relucir algunas de sus fortalezas o debilidades, dependiendo del casoGlassdor, una compañía que se encarga de estudiar y promocionar las dinámicas de trabajo de las compañías, compiló una lista con las 25 preguntas más extrañas que empresas como Yahoo, Airbnb y Urban Outfitters rutinariamente hacen a sus candidatos.“Es útil tanto para personas que buscan empleo como para los empleadores familiarizarse con las preguntas de entrevistas extrañas que son usadas para identificar candidatos excelentes”, dice Scott Dobroski, experto en comunidades de Glassdor.1. “Si pudieras realizar un desfile de cualquier tipo en la oficina de Zappos, ¿qué tipo de desfile sería?” –The Zappos Family, entrevista para un miembro del equipo de lealtad del cliente.2. “¿Qué tan suertudo eres y por qué?” –Airbnb, entrevista para manager de contenido.3. “Si fueras un repartidor de pizza, ¿cómo podrías beneficiarte de un par de tijeras?” –Apple, entrevista para especialistas.4. “Si pudieras cantar una canción en American Idol, ¿cuál sería?” –Red Frog Events, entrevista para coordinador de eventos.5. “¿Eres más un cazador o un recolector?” –Dell, entrevista para manager de cuentas.6. “Si estuvieras en una isla y pudieras llevar sólo tres cosas, ¿cuáles serían?” –Yahoo, entrevista para analista de calidad de búsqueda.7. “Si fueras una caja de cereal, ¿cuál serías y por qué?” –Bed Bath & Beyond, entrevista para asociado de ventas.8. “¿Crees en Pie Grande?” –Norwegian Cruise Line, entrevista para coordinador de marketing de casinos.9. “¿Por qué es ‘peluda’ una pelota de tenis?” –Xerox, entrevista a manager de clientes.10. “¿Qué es tu cosa menos favorita de la humanidad?” –ZocDoc, entrevista para asociado de operaciones.11. “¿Cómo usarías Yelp para encontrar el teléfono de un negocio en Estados Unidos?” –Factual, entrevista para ingeniero de software.12. “¿Qué tan honesto eres?” –Allied Telesis, entrevista para asistente ejecutivo.13. “¿Cuántos metros cuadrados de pizza se comen en Estados Unidos cada año?” –Goldman Sachs, entrevista para analista de programación.14. “¿Podrías instruirle a alguien cómo hacer una figura de origami con sólo palabras?” –Living Social, entrevista para abogado de consumo.15. “Eres una nueva adición a una caja de crayones, ¿qué color serías y por qué?” –Urban Outfitters, entrevista para asociado de ventas.16. “¿Cómo funciona el internet?” –Akamai, entrevista para director.17. “Si tuvieras 80 años, ¿qué les dirías a los niños?” –McKinsey & Company, entrevista para asociado.18. “Si se produjera una película sobre tu vida, ¿quién te interpretaría y por qué?” –SinglePlataform, entrevista para consultor interno de ventas.19. “¿Cuál es el color del dinero?” –American Heart Association, entrevista para manager de proyecto.20. “¿Cuál fue el último regalo que diste?” –Gallup, entrevista para analista de información.21. “¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado recientemente?” –Applebee’s, entrevista para bartender.22. “¿Cuántas palas para nieve se vendieron el año pasado en Estados Unidos?” –TASER, entrevista para programa de desarrollo.23. “Es martes; te enviamos a un proyecto en Calgary, Canadá el próximo lunes. Tu hotel y vuelo están reservados, y tu visa está lista. ¿Cuáles son las cinco principales cosas que harías antes de partir?” –ThoughtWorks, entrevista para consultor junior.24. “Descríbeme el proceso y los beneficios de usar un cinturón de seguridad” –Active Network, entrevista para especialista en aplicaciones del cliente.25. “¿Alguna vez has estado en un bote?” –Applied Systems, entrevista para diseñador gráfico.