Los 9 errores que se deben evitar en las entrevistas de trabajo

Lo peor es que, a veces, es posible que ni siquiera se de cuenta de que está cometiendo un error. Por ejemplo, algunos solicitantes de empleo no se dan cuenta de que no es aceptable entrar a una entrevista con una taza de café o una botella de agua; hacerlo es demasiado informal para un entorno de entrevista.

Por estas mismas razones, no conteste llamadas y no las haga durante la entrevista. Para resistir la tentación de revisar su celular, guárdelo por ese tiempo . Si accidentalmente se olvida de apagarlo, resista la tentación de verificarlo si recibe un mensaje o una llamada.

Además, tenga en cuenta que enviar mensajes de texto no solo es grosero y perturbador, sino que es un mensaje para su posible empleador de que conseguir el trabajo no es su principal prioridad .

No prestar atención

No se distraiga durante una entrevista. Asegúrese de estar bien descansado, alerta y preparado.

Distraerse y perderse de una pregunta se ve mal. Si se desconecta, su empleador potencial se preguntará cómo podrá mantenerse concentrado durante un día en el trabajo, si ni siquiera puede concentrarse durante una entrevista.

Si siente que su atención se desvanece, haga un esfuerzo por mantenerse comprometido. Mantenga el contacto visual, inclínese ligeramente hacia adelante cuando hable con su entrevistador y haga un esfuerzo activo para escuchar.

Si bien es posible que no tenga problemas para prestar atención en una entrevista individual en una oficina privada, es más difícil mantenerse en sintonía con el entrevistador cuando se reúne en un lugar público o cuando son entrevistas grupales.

Hablar demasiado

No hay nada peor que entrevistar a alguien que sigue y sigue hablando. El entrevistador no necesita conocer la historia completa de su vida. Mantenga sus respuestas concisas, directas y enfocadas y no divague, simplemente responda la pregunta.

No se desvíe y no empiece a hablar sobre su vida personal; su cónyuge, su vida familiar o sus hijos no son temas en los que deba profundizar. No importa cuán cálido, acogedor o afable sea su entrevistador, una entrevista es una situación profesional, no personal.