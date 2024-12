Además, SEMANA llevará detalles de los sucesos, y las historias que su esquipo de periodistas, fotógrafos y realizadores audiovisuales contarán desde cada uno de los eventos, y que serán publicados no solo en Semana.com, sino también en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

A continuación les presentamos una agenda de la señal que se transmitirá en vivo a través de Semana.com durante los cinco días que durará la visita apostólica:

Jueves 7 de septiembre

- 6:00 a.m. Inicia la transmisión de la visita oficial del papa en Bogotá. Se extenderá hasta las 9:00 p.m. En la mañana, en vivo y en directo, se transmitirán los actos protocolarios y las presentaciones culturales que se realizarán en la Plaza de Bolívar para darle la bienvenida al Papa. También la entrega de las llaves de Bogotá al Sumo Pontífice, por parte del alcalde Peñalosa, su bendición a los jóvenes, la presentación musical de Fanny Lu y Manuel Medrano, entre otras actividades.

- 3:45 p.m. Se inicia la transmisión del recorrido del papa Francisco al Parque Simón Bolívar, lugar en donde ofrecerá la Santa Misa ante más de 500.000 personas, que también será transmitida.

- 8:30 p.m. a 9:00 p.m. Se presentará un resumen del segundo día del Papa en Bogotá, en donde se hará un recuento de los momentos más importantes y emotivos de esta jornada.

Viernes 8 de septiembre

- 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Transmisión con el traslado del Papa desde la Nunciatura Apostólica hacia el Comando Aéreo de Trasporte Militar (Catam), lugar desde donde saldrá el Papa hacia las 3 ciudades que visitará durante su visita.

El viernes su visita será a Villavicencio, desde donde se transmitirá la misa en Catama.

- 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Se hará un recuento de la visita del Papa a Villavicencio y a Bogotá.

- 3:00 p.m. a 8:30 p.m. Por más de cinco horas, se transmitirá los recorridos del Papa por el parque Las Malocas y el parque de los Fundadores, desde donde el Sumo Pontífice hará su oración por la reconciliación y hará la siembra del árbol de la paz.

- 7:30 p.m. a 8:30 p.m. Transmisión del Sistema Informativo de Canal Capital (También en www.semana.com) en la que se contarán los detalles noticiosos más importantes de la visita del Papa, entre otras noticias de actualidad.

- 8:30 p.m. a 9:00 p.m. Se realizará un resumen de lo que fue la visita del Papa a Villavicencio.

Sábado 9 de septiembre

- 6:00 a.m. a 9:00 a.m. Transmisión de todos los detalles de la salida del Papa hacia Medellín y se hará un recuento de lo que ha sido la visita del Papa a Bogotá y Villavicencio.

- 9:10 a 11:00 a.m. Se hará el seguimiento de la llegada del Papa al aeropuerto de Medellín, en donde ofrecerá una misa e iniciará un recorrido en el Papa Móvil.

- 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Desde el centro de eventos La Macarena, hará su tercer recorrido en Papa Móvil, que concluye en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

- 5:30 p.m. a 8:00 p.m. Se hará un análisis de lo que ocurrido durante la jornada en Medellín y se hará un seguimiento de su llegada a Bogotá y el traslado hacia la Nunciatura Apostólica donde se hospeda el Sumo Pontífice.

- 8:30 p.m. a 9:00 p.m. Resumen de lo que fue la visita del Papa a Medellín.

Domingo 10 de septiembre

- 6:00 a.m. a 9:00 a.m. Transmisión de la salida del papa Francisco desde Bogotá hacia Cartagena. Además, se contará cuál es la agenda que tiene preparada durante el último día de su visita a Colombia.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Se continuará con el análisis de la visita del Papa y se transmitirá la bendición de la primera piedra de las casas para personas que no tienen vivienda y de la Obra Talitha Qum en la Plaza San Francisco de Asís.

- 12:00 p.m. a 12:30 p.m. Se transmitirá la visita del Papa a la Casa Santuario de San Pedro Claver.

- 3:00 p.m. a 5:20 p.m. Se hará un seguimiento al traslado del Papa a la zona portuaria de la terminal de Contenedores de Cartagena, desde donde oficiará la Santa Misa.

- 5:20 p.m. a 7:00 p.m. Se transmitirá el traslado del Papa al aeropuerto y la ceremonia de despedida al Papa, pues desde Cartagena volará hacia Roma y así finalizará su visita al país.

- 8:30 p.m. a 9:00 p.m. Se realizará un resumen de lo que fue la visita del Papa a Colombia.

