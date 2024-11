Tras cinco años del Acuerdo de París, ¿qué ha cambiado?

Lograr que 195 países aprobaran un plan común para abordar el cambio climático no fue tarea fácil en 2015. El acuerdo final fue un gran paso para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados celsius.

Y llegó la pandemia y torció los planes

Lo logramos, parecía ser el mensaje del entonces el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius (iqzda, junto a Francois Holland), en la COP21, en París.

Una gran injusticia

Más movimientos a favor de la protección climática

Cinco años después, las esperanzas estaban depositadas en la conferencia climática de 2020 en Glasgow, con el fin de impulsar los objetivos del Acuerdo de París y ayudar a los países a adoptar estrategias de cero emisiones netas. Según Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el cambio climático es "prioridad en la agenda global". Pero la pandemia mundial de la covid-19 destrozó todos los planes. La cumbre en Glasgow fue cancelada y reemplazada por un evento virtual. Y, entre tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, incluso a pesar de una ligera caída durante la desaceleración por el coronavirus a principios de este año. "En 2015 había muchas esperanzas de que este fuera un verdadero punto de inflexión, pero ciertamente no hemos logrado reducir drásticamente la curva de emisiones globales", lamenta Cleetus. "Y, mientras tanto, los impactos del cambio climático están empeorando". Según el Índice del Cambio Climático más reciente, que evalúa la labor de protección climática de los 57 países responsables del 90% de las emisiones de CO2 del mundo, junto con la UE, no hay ningún país que esté haciendo lo suficiente para mantener bajo control el peligroso calentamiento global. Y de acuerdo al Informe sobre la Brecha de Emisiones, publicado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo se dirige a un calentamiento catastrófico de más de 3 grados celsius. "Estamos en un punto en el que el cambio climático es ahora definitivamente una prioridad de primer nivel en la agenda global", asegura Cleetus. "Pero todavía hay una gran brecha entre la retórica y la acción", matiza. Varios países han anunciado recientemente objetivos de cero emisiones netas para 2050, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. China, el principal contaminador del mundo, se ha comprometido a alcanzar dicho objetivo en 2060, mientras que Estados Unidos, bajo la futura administración de Biden, volverá a formar parte del Pacto de París y planea su economía de cero emisiones para 2050. Pero tanto Cleetus como Damon Jones, del instituto Climate Analytics de Colonia, advierten que estos compromisos deben ir acompañados de acciones concretas. "La realidad es que estos impactos (negativos) están empeorando día a día, y Estados Unidos y otros países ricos se han negado a reconocer la pérdida y el daño que están infligiendo al resto del mundo", critica Cleetus. "A finales de 2019, antes de la conferencia climática de la ONU en Madrid, hubo protestas masivas en todo el mundo". Los países y las comunidades, que tienen problemas con la adaptación climática, han visto cómo grupos de defensa internacionales, como Extinction Rebellion y Fridays for Future (FFF), los apoyan. Dichos movimientos, liderados por una generación de jóvenes políticamente comprometidos y que serán los más afectados por el cambio climático, han ganado impulso, dice Cleetus.