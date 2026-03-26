El departamento de Atlántico es un buen destino para los viajeros que buscan espacios de diversión, cultura, rica gastronomía, lindos paisajes y tradición caribeña.

Además de Barranquilla, su capital, lugares como Puerto Colombia permiten disfrutar del mar Caribe, sus playas y su historia ligada al antiguo muelle, uno de los más emblemáticos del país.

El encantador municipio donde se realiza el Festival de la Ciruela, un mágico lugar conocido como el ‘corazón alegre del Atlántico’

De igual forma, su ubicación estratégica y clima cálido hacen del Atlántico un escenario perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Es un departamento con 23 municipios y uno de ellos destaca por su oferta turística, además de ser catalogado como uno de los más altos del departamento.

Se trata de Tubará, un lugar perfecto para conectarse con la naturaleza y disfrutar de los paisajes que rodean al municipio. Son diversos los atractivos con los que se encuentran allí los viajeros.

Parque mirador de Tubará. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Por ejemplo, se dice que este municipio cuenta con uno de los miradores más famosos de la región en la zona alta. Se trata del Parque Mirador Tubará, que brinda una vista panorámica de todo el paisaje y riqueza natural de la zona. Desde allí se aprecia la ciudad de Barranquilla.

Otro atractivo es Puerto Velero, cuyas playas se han convertido en un refinado destino turístico que brinda a los bañistas no solo la belleza natural de su paisaje, sino comodidad al desarrollar actividades en el mar.

A 20 minutos de Barranquilla: el pueblo que enamora con lindas playas, historia y variedad de atractivos naturales

De acuerdo con información de la Gobernación, los quioscos de comidas, las garitas de los salvavidas, las casetas de artesanías y los baños tienen un diseño innovador.

Una opción más para conocer es Caño Dulce, el cual se ubica en una ensenada que protege las playas contra los sedimentos. Este balneario cuenta con más de 20 restaurantes que deleitan a los turistas con selectos frutos del mar como el típico lebranche y el pargo rojo. Este sitio brinda la oportunidad de practicar buceo y es perfecto para apreciar corales, algas y plantas marinas.

Las playas de Caño Dulce es uno de los atractivos de Tubará. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

También está el Corral de San Luis, una piscina natural de agua cristalina, custodiada por la vegetación virgen de un bosque con amplia diversidad de fauna y flora. Este lugar es considerado uno de los espacios más hermosos de la geografía del Atlántico y está situado a solo cuatro kilómetros del casco urbano de Tubará.

A estos lugares se suma el Centro Cultural Rebeca Coll, un sitio que está sobre un mirador que brinda a los visitantes una linda panorámica de las montañas y el paisaje de la región.

Allí se exhiben elementos como vasijas, figuras abstractas trabajadas en piedra y restos que pertenecieron a la cultura mocaná. Es un espacio que rescata las raíces de Tubará y el legado de sus ancestros, que invitan a no olvidarse de ellos.